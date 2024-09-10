Por qué las Nike Luka 3 llevan tu juego más allá

El apodo del base los Dallas Mavericks Luka Dončić es "Luka Magic" por una razón. Empezó como rookie del año y ha seguido batiendo récords de la NBA cada temporada. Parece que Dončić siempre va unos pocos pasos por delante, sea quien sea su rival.

Por eso, el jugador de baloncesto esloveno encajaba a la perfección con unas zapatillas inspiradas en su habilidad y su rendimiento. Las Luka 2 ya gustaron por su amplia puntera, durabilidad, protección contra impactos e increíble acolchado. Ahora, Nike lleva el modelo al siguiente nivel.

Las Luka 3 combinan lo mejor de la línea con las últimas innovaciones y siguen haciendo magia por los tres motivos que te explicamos a continuación.