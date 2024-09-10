Por qué las Nike Luka 3 llevan tu juego más allá
Novedades de productos
Descubre 3 razones por las que esta versión de las Luka se merece una ovación.
El apodo del base los Dallas Mavericks Luka Dončić es "Luka Magic" por una razón. Empezó como rookie del año y ha seguido batiendo récords de la NBA cada temporada. Parece que Dončić siempre va unos pocos pasos por delante, sea quien sea su rival.
Por eso, el jugador de baloncesto esloveno encajaba a la perfección con unas zapatillas inspiradas en su habilidad y su rendimiento. Las Luka 2 ya gustaron por su amplia puntera, durabilidad, protección contra impactos e increíble acolchado. Ahora, Nike lleva el modelo al siguiente nivel.
Las Luka 3 combinan lo mejor de la línea con las últimas innovaciones y siguen haciendo magia por los tres motivos que te explicamos a continuación.
1. Velocidad y control
Además de por su increíble estilo de juego, Dončić es conocido por su pasión por los coches deportivos de carrera, y las Luka 3 se inspiran en los atributos que más le gustan de ellos: una aceleración y un control impecables, pensados para giros rápidos y una tracción perfecta para las frenadas en seco.
Parte del diseño de las Luka 3 también les rinde homenaje, con un patrón de espiga inspirado en los coches de carreras. Incluso las presillas se han hecho tomando como fuente de inspiración el material de los cinturones de seguridad. Spoiler: la combinación de las habilidades de Dončić y su pasión por los coches de alto rendimiento son la razón por la que las combinaciones de colores se llaman Midnight Racer y Photo Finish.
2. Tecnología IsoPlate y espuma Cushlon 3.0
Para crear las Luka 3, el equipo de diseño de Nike desarrolló la tecnología IsoPlate específicamente para Luka. Esta tecnología amplía la sujeción lateral y elimina secciones del lateral de la placa. Esto se traduce en unas zapatillas más ligeras que ofrecen una sujeción firme del pie sobre la plantilla, lo que permite aprovechar al máximo los movimientos laterales y diagonales.
Esta tecnología ha sido fundamental para las Nike Luka desde el primer momento y continúa un legado de innovaciones técnicas de Jordan como las placas Flight Plate y Eclipse. La optimización de la tecnología IsoPlate proporciona un nuevo nivel de agilidad para los cambios rápidos de dirección, sobre todo cuando se combina con la espuma Cushlon 3.0 completa de las zapatillas, que permite una transición suave del talón a la puntera. Acelera, frena, retrocede y entra a canasta: las Luka 3 te ofrecen lo que necesitas en cada momento.
3. Sostenibilidad
Las Luka 3 se basan en las ventajas de rendimiento de las Luka 2 y elevan el listón de la sostenibilidad en toda la línea Luka. Por primera vez, todas las combinaciones de colores de las Luka 3 están confeccionadas con, al menos, un 20 % de materiales reciclados por peso. En el caso de las Luka 2, solo una combinación de colores por temporada alcanzó este umbral.
Eso coloca a las Luka 3 en la misma categoría que algunas de las zapatillas más sostenibles de Nike, incluidas las Nike Dunk y las Nike Air VaporMax, y las convierte en líderes en los esfuerzos de sostenibilidad de Jordan. Cuando el diseño técnico se combina con la innovación, un estilo inspirado en los coches deportivos y unos materiales sostenibles, se crea pura magia.