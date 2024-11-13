Jordan Heir Series rinde homenaje a la excelencia del baloncesto femenino

Las mujeres han cambiado el baloncesto. "Estamos viviendo un momento revolucionario y decisivo en el mundo del deporte, en especial del deporte femenino", afirma Rhyne Howard, atleta Jordan y base de las Atlanta Dream. Por eso, es lógico que la franquicia Jordan se comprometa a respaldar a las atletas y a ofrecerles lo que necesitan.

En 1998, la franquicia Jordan lanzó sus primeras zapatillas de baloncesto para mujer: las Air Jordan OG. Desde entonces, han creado modelos para profesionales como la exjugadora de las Minnesota Lynx Maya Moore y la base de Los Angeles Sparks Kia Nurse, y han lanzado las Air Jordan 37 y 38. Además, varias estrellas de la franquicia Jordan han competido con diseños para atletas de las Air Jordan, las Tatum 2 y Luka 3.