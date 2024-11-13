Jordan Heir Series rinde homenaje a la excelencia del baloncesto femenino
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Estas zapatillas revolucionarias están inspiradas en el baloncesto femenino.
- Desde el lanzamiento de las Air Jordan OG para mujer en 1998, la franquicia Jordan ha apoyado a las jugadoras de baloncesto.
- Llegan las Heir Series, unas zapatillas inspiradas en las baloncestistas y diseñadas para cualquiera que juegue a este deporte.
- Las Heir Series son el modelo más bajo de la línea de baloncesto de la franquicia Jordan, por lo que permite correr y hacer recortes, aspectos fundamentales en el baloncesto femenino. La nueva incorporación también incluye un patrón de tracción de goma con diseño de espiga y una estructura flexible y adaptable que potencia el contacto con la cancha, el control y la sujeción.
- Las Serie Heir están disponibles en 3 combinaciones de colores a nivel global en Jordan.com y tiendas seleccionadas.
Las mujeres han cambiado el baloncesto. "Estamos viviendo un momento revolucionario y decisivo en el mundo del deporte, en especial del deporte femenino", afirma Rhyne Howard, atleta Jordan y base de las Atlanta Dream. Por eso, es lógico que la franquicia Jordan se comprometa a respaldar a las atletas y a ofrecerles lo que necesitan.
En 1998, la franquicia Jordan lanzó sus primeras zapatillas de baloncesto para mujer: las Air Jordan OG. Desde entonces, han creado modelos para profesionales como la exjugadora de las Minnesota Lynx Maya Moore y la base de Los Angeles Sparks Kia Nurse, y han lanzado las Air Jordan 37 y 38. Además, varias estrellas de la franquicia Jordan han competido con diseños para atletas de las Air Jordan, las Tatum 2 y Luka 3.
La franquicia Jordan ha ido un paso más allá en su apoyo al baloncesto femenino. Descubre las Heir Series, unas nuevas zapatillas creadas a partir del feedback de las atletas de la franquicia Jordan.
Para poder rendir mejor, las profesionales necesitaban un modelo más bajo que les ofreciera un mayor contacto con la cancha. Esto les permite correr y hacer recortes, aspectos fundamentales en el baloncesto femenino. ¿Qué hizo la franquicia Jordan? Diseñar sus zapatillas de baloncesto más bajas con una mediasuela de Cushlon 3.0 incorporada protegida por una capa exterior de espuma.
Para proporcionar más contacto con la cancha y control, este modelo cuenta con un patrón de tracción de goma con diseño de espiga. Además, para evitar las torceduras de tobillo, la lesión más habitual entre las baloncestistas, el diseño tiene una estructura adaptable y flexible.
"Me encanta lo ligeras y cómodas que son. Siento que tengo mucha sujeción al correr y hacer recortes en la cancha", afirma Jordin Canada, 2 veces campeona de la WNBA y atleta de la franquicia Jordan. "Son unas zapatillas estupendas. Me siento orgullosa porque se han creado con la ayuda de jugadoras".
Las zapatillas Heir Series también destacan por su estilo, con combinaciones de colores que rinden homenaje a atletas pioneras. Las "Main Character" tienen una paleta llamativa y un estampado animal abstracto. Las "Her Collective" incluyen los tonos favoritos de todas las atletas de la franquicia Jordan, mientras que el diseño de las "YSY" es más neutro y discreto.
"El hecho de que las Heir Series se hayan diseñado gracias a mis comentarios y a los de otras jugadoras dice mucho sobre el cambio que está habiendo ahora en el baloncesto femenino", comenta Kiki Rice, base de las UCLA Bruins y atleta de la franquicia Jordan.
Potencia tu estilo y tu juego con este modelo, que ya puedes encontrar en Jordan.com y en tiendas seleccionadas de todo el mundo. Todas las zapatillas de baloncesto de la franquicia Jordan están disponibles en tallas grandes.