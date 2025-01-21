Salta a la cancha con la velocidad y comodidad de las Jordan Zion 4
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La cuarta generación de zapatillas Zion tiene un diseño perfeccionado que mantiene la gran fuerza y velocidad de la línea exclusiva, pero potencia su amortiguación y durabilidad.
- Las nuevas Zion 4 de la franquicia Jordan resaltan la fuerza y la velocidad del estilo de juego de la superestrella de la NBA Zion Williamson.
- Destacan por su suela exterior de diseño computacional que ofrece más durabilidad en la cancha, su mediasuela Cushlon 3.0 integrada y su unidad Air Zoom Strobel completa con línea curva que generan una capa doble de amortiguación elástica.
- El cuarto diseño exclusivo de Zion se lanzará próximamente en Jordan.com y tiendas seleccionadas.
La franquicia Jordan añade a su línea de zapatillas de baloncesto exclusivas las cuartas zapatillas de Zion. Las Zion 4 se caracterizan por su comodidad y durabilidad. Su diseño destaca la característica combinación de fuerza y velocidad que siempre muestra en la cancha Zion Williamson, de los New Orleans Pelicans.
Este modelo de perfil bajo se ha fabricado para saltar a la acción rápidamente y pasar de un movimiento a otro con fluidez. Para ello, mantienen la estructura de la mediasuela incorporada de sus predecesoras y proporcionan el mismo nivel de reactividad, sujeción y protección contra impactos. Y, además, esta última versión incluye varias actualizaciones perfectas para quienes buscan unas zapatillas cómodas y duraderas.
Una de las nuevas características de estas Zion de cuarta generación es su mediasuela incorporada Cushlon 3.0 sobre una unidad Air Zoom Strobel completa con línea curva. Esta combinación ofrece una doble capa de amortiguación para actuar rápido y aterrizar con suavidad. La suela exterior de diseño computacional ofrece más durabilidad en las zonas de gran desgaste y una tracción adicional donde más se necesita.
Además de las nuevas ventajas funcionales, este modelo está disponible en varias combinaciones de colores innovadoras que añaden una estética sofisticada y elegante. El primer lanzamiento será el de las Damascus Steel, una atrevida versión en negro, amarillo pálido, plata y verde.
Habrá otras dos combinaciones de colores que amplían las temáticas de las Zion 3. La primera son las elegantes Mud to Marble en marrón chocolate con toques de verde pálido, unas zapatillas que simbolizan el camino de Williamson desde su pueblo en Carolina del Sur hasta la NBA. La segunda es Forged in Fire, una ardiente combinación de naranja, negro y blanco que también hace referencia a la historia de esta estrella desde sus humildes comienzos hasta lo más alto. Por último, hay un modelo más en blanco y negro que aún no se ha lanzado y que pondrá la nota clásica en esta cuarta generación de zapatillas de Zion.
Las Zion 4 estarán disponibles próximamente en Jordan.com y tiendas seleccionadas.