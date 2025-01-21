Salta a la cancha con la velocidad y comodidad de las Jordan Zion 4

Habrá otras dos combinaciones de colores que amplían las temáticas de las Zion 3. La primera son las elegantes Mud to Marble en marrón chocolate con toques de verde pálido, unas zapatillas que simbolizan el camino de Williamson desde su pueblo en Carolina del Sur hasta la NBA. La segunda es Forged in Fire, una ardiente combinación de naranja, negro y blanco que también hace referencia a la historia de esta estrella desde sus humildes comienzos hasta lo más alto. Por último, hay un modelo más en blanco y negro que aún no se ha lanzado y que pondrá la nota clásica en esta cuarta generación de zapatillas de Zion.



Las Zion 4 estarán disponibles próximamente en Jordan.com y tiendas seleccionadas.