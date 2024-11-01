La historia de las Blazer
Department of Nike Archives
Descubre los detalles del lanzamiento de las Blazer en los años 70.
La historia de las Nike Blazer comienza a principios de los años 70. Las zapatillas llevan el nombre del equipo de baloncesto local de Nike, los Portland Trail Blazers, que se había unido hacía poco a la liga. De hecho, según el Department of Nike Archives, un par de sus jugadores fueron los primeros deportistas profesionales en lucir el Swoosh.
Las primeras zapatillas que llevaron fueron un prototipo de las Bruin de 1972. Las Bruin y las Blazer suelen confundirse porque son muy parecidas. Estas últimas también pisaron la cancha, en diciembre de 1972.
Un catálogo de la época las calificaba así: "resistentes y sólidas para ofrecer la máxima sujeción y comodidad, las Blazer HT son las favoritas de quienes triunfan en las pistas". La "parte superior de piel de becerro de gran calidad" se fijaba a la suela mediante una técnica de vulcanizado (un horno enorme que fija la parte superior y la suela exterior de goma mediante calor), que entonces solo aplicaban unas pocas fábricas japonesas.
Poco después de su lanzamiento, tanto las Bruin como las Blazer se presentaron en piel de ante "con colores hechos para ganar". Pero ahí no acabó su éxito.
Cuando la estrella del baloncesto profesional George "The Iceman" Gervin se unió a la liga, llevaba otra marca de zapatillas. Gervin se convirtió en el primer atleta de Nike en recibir unas zapatillas "exclusivas para jugadores". Esas Blazer incluían la palabra "ICEMAN" en el talón, donde normalmente ponía "NIKE".
Mientras Nike avanzaba en la tecnología de las zapatillas de baloncesto, la comunidad de skaters hizo suyas las Blazer y las popularizó fuera de la cancha. Pero Nike SB no creó unas Blazer específicas para skaters hasta 2005.
A partir de ahí, tanto la versión SB como la original fueron un éxito, lo que dio lugar a un montón colaboraciones muy aclamadas a lo largo de los años.
En 1973, el anterior anuncio impreso fue uno de los primeros en presentar productos de la marca Nike, como las Blazer, las Cortez, las Greco y las Nike.
Durante más de cinco décadas, las Blazer han mantenido su estatus de icono, casi sin cambios en el diseño. Pocos modelos lanzados a principios de los 70 pueden presumir de ese legado.
Descubre una gran selección de los últimos diseños de las Nike Blazer a continuación.