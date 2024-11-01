La historia de las Blazer

Un catálogo de la época las calificaba así: "resistentes y sólidas para ofrecer la máxima sujeción y comodidad, las Blazer HT son las favoritas de quienes triunfan en las pistas". La "parte superior de piel de becerro de gran calidad" se fijaba a la suela mediante una técnica de vulcanizado (un horno enorme que fija la parte superior y la suela exterior de goma mediante calor), que entonces solo aplicaban unas pocas fábricas japonesas.

Poco después de su lanzamiento, tanto las Bruin como las Blazer se presentaron en piel de ante "con colores hechos para ganar". Pero ahí no acabó su éxito.

Cuando la estrella del baloncesto profesional George "The Iceman" Gervin se unió a la liga, llevaba otra marca de zapatillas. Gervin se convirtió en el primer atleta de Nike en recibir unas zapatillas "exclusivas para jugadores". Esas Blazer incluían la palabra "ICEMAN" en el talón, donde normalmente ponía "NIKE".