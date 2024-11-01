La historia de las Nike Dunk
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"Sé fiel a tu universidad". Era la temporada del baloncesto universitario de 1985-1986 y Nike tuvo la idea de combinar conjuntos de calentadores y zapatillas con los colores de los mejores equipos universitarios. Así nacieron las Dunk y el College Colors Program.
Tanto a los equipos como a la afición les encantó la variedad de ropa y zapatillas, que aportó una nueva estética repleta de color al mundo universitario. Pero resultó que los colores distintivos también llamaron la atención de quienes no pertenecían al baloncesto universitario. La lona de las Dunk demostró ser lo suficientemente flexible como para expandirse hacia el arte, la moda, la música y la cultura global.
Pero, ¿de dónde vienen realmente las Dunk? Las zapatillas de baloncesto Nike más populares del momento, como las Legend de 1984, las Terminator del 85 y las Jordan 1 del 85 (imagen anterior), se combinaron para crear las Dunk. De hecho, las Dunk se tuvieron que concebir en muy poco tiempo: se diseñaron, se fabricaron y se enviaron en un plazo de 6 semanas.
Las Dunk dejaron de usarse hasta que la comunidad del skateboard (en algún momento de los 90) las descubrió en tiendas de gangas a buen precio. Además de ser asequibles, las Dunk tenían la estética y la funcionalidad perfectas para patinar y hacer acrobacias.
A finales de los 90, Nike empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del skateboard con diseños específicos para este deporte, pero estilos como el Chaod (en la foto anterior) nunca llegaron a popularizarse. Aun así, la comunidad del skateboard pedía las Dunk.
Después de buscar ideas en varias tiendas minoristas independientes, Nike rediseñó este modelo a principios de los 2000 con las Dunk Low Pro SB: se acolchó y se reforzó un poco la lengüeta, pero se mantuvieron fieles al espíritu de las Dunk originales. A los cuatro primeros skaters profesionales de Nike SB se les dio la libertad de dar rienda suelta a su creatividad y de añadir su propio toque a las zapatillas. En el ejemplo anterior, las Nike Dunk Low Pro SB Supa llevan el apodo del conocido skater Danny Supa.
Finalmente, las Dunk volvieron y Nike SB consolidó su fama llevándolas de la cancha al hormigón.
Hay infinitas versiones y colaboraciones de este modelo, por eso estas zapatillas siguen siendo un clásico.