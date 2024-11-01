La historia de las Nike Dunk

Pero, ¿de dónde vienen realmente las Dunk? Las zapatillas de baloncesto Nike más populares del momento, como las Legend de 1984, las Terminator del 85 y las Jordan 1 del 85 (imagen anterior), se combinaron para crear las Dunk. De hecho, las Dunk se tuvieron que concebir en muy poco tiempo: se diseñaron, se fabricaron y se enviaron en un plazo de 6 semanas.

Las Dunk dejaron de usarse hasta que la comunidad del skateboard (en algún momento de los 90) las descubrió en tiendas de gangas a buen precio. Además de ser asequibles, las Dunk tenían la estética y la funcionalidad perfectas para patinar y hacer acrobacias.