Guía de familia para jugar

Descubre nuestra Guía e familiar para jugar

Los juegos son esenciales en el desarrollo de una forma de vida activa y saludable tanto para los adultos como para los más pequeños. Sin embargo, a medida que nos hacemos mayores, las responsabilidades y las obligaciones aumentan y nos cuesta conectar con el sentido de la diversión de la infancia.

Los más pequeños tienen una actitud más receptiva respecto al deporte y el ejercicio cuando la imaginación entra en juego, así que es el momento de redescubrir al niño o la niña que llevamos dentro para entender a nuestros hijos e hijas. Echa un vistazo al programa de nuestra guía de juegos que la experta en diversión Emma, de Playful Den, ha recopilado para que tú, tu familia y tus amistades pongáis rumbo hacia la diversión.

Qué encontrarás:

- Una guía de juegos personalizada creada por nuestro equipo experto en la infancia para aprovechar los beneficios de jugar en tu vida diaria.

- Consejos de la comunidad experta en familia, divididos en 4 módulos fáciles de seguir, para llevar los juegos a otro nivel.

- Recursos disponibles en la Nike App para que puedas utilizarlos y acceder a ellos de forma sencilla.