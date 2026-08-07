Guía de familia para jugar

Descubre nuestra Guía e familiar para jugar
La diversión empieza por ti
Los juegos son esenciales en el desarrollo de una forma de vida activa y saludable tanto para los adultos como para los más pequeños. Sin embargo, a medida que nos hacemos mayores, las responsabilidades y las obligaciones aumentan y nos cuesta conectar con el sentido de la diversión de la infancia.
Los más pequeños tienen una actitud más receptiva respecto al deporte y el ejercicio cuando la imaginación entra en juego, así que es el momento de redescubrir al niño o la niña que llevamos dentro para entender a nuestros hijos e hijas. Echa un vistazo al programa de nuestra guía de juegos que la experta en diversión Emma, de Playful Den, ha recopilado para que tú, tu familia y tus amistades pongáis rumbo hacia la diversión.
Qué encontrarás:
- Una guía de juegos personalizada creada por nuestro equipo experto en la infancia para aprovechar los beneficios de jugar en tu vida diaria.
- Consejos de la comunidad experta en familia, divididos en 4 módulos fáciles de seguir, para llevar los juegos a otro nivel.
- Recursos disponibles en la Nike App para que puedas utilizarlos y acceder a ellos de forma sencilla.
Qué son los juegos
Conseguir que los padres y las madres se vean como un referente en lo relativo al juego y que entiendan que dedicar tiempo a jugar por su cuenta tiene un efecto positivo en el juego con sus hijos e hijas.
Por qué cada persona juega de una forma
Comprender que a cada persona le gusta jugar de una forma diferente y que conocer su personalidad de juego y la de sus hijos e hijas hará que sientan más seguridad al animarlos y al encontrar actividades adecuadas para peques.
Jugar es una actitud
Cambiar la mentalidad y el entorno físico para jugar de forma más natural en el día a día, ya sea aceptando la espontaneidad o descubriendo nuevos caminos hacia la diversión.
Nunca pares de jugar
Materializar las acciones y los conocimientos aprendidos en nuevos comportamientos y formas de pensar que permitan a los padres y las madres seguir jugando. El objetivo es descubrir la cultura única de tu familia antes de ir más allá.
¿A qué esperas?
Enséñale a tus peques la alegría del deporte y del movimiento con el programa de juegos disponible en la Nike App.