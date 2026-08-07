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Última actualización: 7 de agosto de 2026
3 min de lectura

Descubre nuestra Guía e familiar para jugar

La diversión empieza por ti

Los juegos son esenciales en el desarrollo de una forma de vida activa y saludable tanto para los adultos como para los más pequeños. Sin embargo, a medida que nos hacemos mayores, las responsabilidades y las obligaciones aumentan y nos cuesta conectar con el sentido de la diversión de la infancia.

Los más pequeños tienen una actitud más receptiva respecto al deporte y el ejercicio cuando la imaginación entra en juego, así que es el momento de redescubrir al niño o la niña que llevamos dentro para entender a nuestros hijos e hijas. Echa un vistazo al programa de nuestra guía de juegos que la experta en diversión Emma, de Playful Den, ha recopilado para que tú, tu familia y tus amistades pongáis rumbo hacia la diversión.

Qué encontrarás:

- Una guía de juegos personalizada creada por nuestro equipo experto en la infancia para aprovechar los beneficios de jugar en tu vida diaria.

- Consejos de la comunidad experta en familia, divididos en 4 módulos fáciles de seguir, para llevar los juegos a otro nivel.

- Recursos disponibles en la Nike App para que puedas utilizarlos y acceder a ellos de forma sencilla.

Qué son los juegos

Conseguir que los padres y las madres se vean como un referente en lo relativo al juego y que entiendan que dedicar tiempo a jugar por su cuenta tiene un efecto positivo en el juego con sus hijos e hijas.

Guía de familia para jugar

Por qué cada persona juega de una forma

Comprender que a cada persona le gusta jugar de una forma diferente y que conocer su personalidad de juego y la de sus hijos e hijas hará que sientan más seguridad al animarlos y al encontrar actividades adecuadas para peques.

Guía de familia para jugar

Jugar es una actitud

Cambiar la mentalidad y el entorno físico para jugar de forma más natural en el día a día, ya sea aceptando la espontaneidad o descubriendo nuevos caminos hacia la diversión.

Guía de familia para jugar

Nunca pares de jugar

Materializar las acciones y los conocimientos aprendidos en nuevos comportamientos y formas de pensar que permitan a los padres y las madres seguir jugando. El objetivo es descubrir la cultura única de tu familia antes de ir más allá.

Guía de familia para jugar

¿A qué esperas?

Enséñale a tus peques la alegría del deporte y del movimiento con el programa de juegos disponible en la Nike App.

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Publicación original: 15 de noviembre de 2024