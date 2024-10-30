Nike lanza sus primeras zapatillas de breakdance: Nike Jam

Nike lanzará su primera colección de ropa y zapatillas de breaking en el verano de 2024. El objetivo de esta colección diseñada en colaboración con el famoso artista Futura, conocido por sus llamativos diseños callejeros tipo grafiti, es proporcionar un rendimiento mejorado sin perder el estilo de cualquier amante del breaking.

Futura dice que el resultado es increíble. Además, cuenta que las Jam son un modelo precioso y totalmente nuevo que se ha creado desde cero para que quienes adoran el breaking bailen y disfruten de su comodidad.

Las Nike Jam se han diseñado tras seis años de investigación y pruebas con bailarines de breaking de todos los niveles. Las zapatillas que hemos logrado conseguir ayudan a quienes practican esta disciplina de baile a deslizarse por todas las superficies, ya sean lisas, de asfalto u hormigón. Además, cuentan con una mediasuela de espuma integrada para ofrecer amortiguación y la máxima protección, mientras que la cupsole de goma y la sensación de contacto con el suelo ayudan a rendir al máximo.

Las Nike Jam están diseñadas tanto para bailar como para llevarlas en el día a día, por eso ofrecen funcionalidad y estilo. Las tres combinaciones de colores de este modelo cuentan con elementos que rinden homenaje a las raíces del deporte. El diseño de la combinación de color en negro y goma está inspirado en los platos y el micrófono que usan tanto DJs como artistas de rap para crear ambiente. Además, la combinación de colores en tostado y negro rinde homenaje al cartón que usaban los bailarines de breaking para protegerse de superficies peligrosas. A su vez, la combinación de colores en blanco y negro, creada en colaboración con Futura, se inspira en su emblemática obra Break Train de 1980.