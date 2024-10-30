Nike lanza sus primeras zapatillas de breakdance: Nike Jam

Nike lanza sus primeras zapatillas de breaking: las Nike Jam
Novedades de productos
Estas zapatillas forman parte de una colección de zapatillas y ropa que saldrá en el verano de 2024.
- Nike lanza su primera colección de ropa y zapatillas de breaking.
- El artista Futura, colaborador de Nike desde hace mucho tiempo, se ha unido a Nike para diseñar esta colección, que incluye equipaciones de selecciones para EE. UU., Corea y Japón.
- Las Nike Jam y una selección de ropa estarán disponibles a nivel mundial en nike.com y en tiendas seleccionadas a partir del 16 de julio de 2024. Las equipaciones de selecciones se lanzarán el 1 de agosto y la combinación de colores Nike Jam Futura estará disponible en otoño de 2024.
Nike lanzará su primera colección de ropa y zapatillas de breaking en el verano de 2024. El objetivo de esta colección diseñada en colaboración con el famoso artista Futura, conocido por sus llamativos diseños callejeros tipo grafiti, es proporcionar un rendimiento mejorado sin perder el estilo de cualquier amante del breaking.
Futura dice que el resultado es increíble. Además, cuenta que las Jam son un modelo precioso y totalmente nuevo que se ha creado desde cero para que quienes adoran el breaking bailen y disfruten de su comodidad.
Las Nike Jam se han diseñado tras seis años de investigación y pruebas con bailarines de breaking de todos los niveles. Las zapatillas que hemos logrado conseguir ayudan a quienes practican esta disciplina de baile a deslizarse por todas las superficies, ya sean lisas, de asfalto u hormigón. Además, cuentan con una mediasuela de espuma integrada para ofrecer amortiguación y la máxima protección, mientras que la cupsole de goma y la sensación de contacto con el suelo ayudan a rendir al máximo.
Las Nike Jam están diseñadas tanto para bailar como para llevarlas en el día a día, por eso ofrecen funcionalidad y estilo. Las tres combinaciones de colores de este modelo cuentan con elementos que rinden homenaje a las raíces del deporte. El diseño de la combinación de color en negro y goma está inspirado en los platos y el micrófono que usan tanto DJs como artistas de rap para crear ambiente. Además, la combinación de colores en tostado y negro rinde homenaje al cartón que usaban los bailarines de breaking para protegerse de superficies peligrosas. A su vez, la combinación de colores en blanco y negro, creada en colaboración con Futura, se inspira en su emblemática obra Break Train de 1980.
La atleta de Nike Logan "Logistx" Edra comenta que las Jam son el tipo de zapatillas que se pondría siempre para hacer breaking, tanto para practicar como para hacer ejercicios de improvisación o relajarse, porque ofrecen tracción y durabilidad. También explica que muchos detalles de las zapatillas son pequeños homenajes, como los elementos reflectantes, la malla y los diferentes tejidos de la parte superior que aportan un toque especial.
Además, la colección de ropa se ha diseñado para mejorar el rendimiento sin dejar de mantenerse fiel al estilo urbano. Las partes de arriba, las partes de abajo y los accesorios de la colección incluyen características que ayudan a optimizar la durabilidad, la movilidad y el rendimiento, desde mangas y perneras más largas hasta capas secundarias incorporadas, así como la tecnología Nike Dri-FIT ADV para gestionar el sudor. Nike también lanzará equipaciones de selecciones para EE. UU., Corea y Japón con un diseño cohesionado centrado en la unidad.
Futura explica que están rompiendo todos los esquemas, porque desde el punto de vista de la fabricación y el diseño, están haciendo cosas que antes parecían imposibles. Además, recalca que todo el mundo en Nike ha puesto de su parte para hacer que la colección sea lo mejor posible. El artista comenta que todas las personas implicadas están orgullosas de lo que han hecho pero que, sobre todo, trabajan para los y las atletas.
La colección estará disponible en todo el mundo a partir del 16 de julio de 2024 en nike.com y tiendas seleccionadas. Las equipaciones de selecciones se lanzarán en todo el mundo el 1 de agosto en nike.com y tiendas seleccionadas. La combinación de colores Nike Jam Futura se lanzará en otoño de 2024.