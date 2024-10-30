Las Giannis Freak 6 son las nuevas zapatillas exclusivas de la estrella del baloncesto Giannis

Las Giannis Freak 6 son las nuevas zapatillas de la estrella del baloncesto Giannis
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Estas nuevas zapatillas son un todoterreno del baloncesto.
- Las Giannis Freak 6 son las nuevas zapatillas exclusivas de Nike y Giannis Antetokounmpo, el alero de los Milwaukee Bucks, cuya colaboración comenzó en 2013.
- Diseñadas para cualquier posición de baloncesto y tipo de zancada, las Giannis Freak 6 se han fabricado pensando en la velocidad, la estabilidad y el retorno de energía.
- La mediasuela incluye espuma Cushlon 2.0 y una unidad Air Zoom en el antepié para ofrecer comodidad, absorción de impactos y reactividad. Además, la parte superior proporciona transpirabilidad y estabilidad gracias a la malla y la estructura de sujeción interna dinámica. La suela exterior de goma actualizada aumenta la tracción.
- La combinación de colores "Roses" rinde homenaje al difunto padre de Giannis, mientras que la combinación en color verde brillante representa el estilo enérgico del dorsal 34.
- El 16 de agosto de 2024 estarán disponibles en nike.com y en tiendas seleccionadas las Giannis Freak 6, un nuevo modelo de las Giannis Immortality 4 y una nueva colección de ropa. Esta última incluye una parte de arriba de tejido Dri-FIT con cremallera de un cuarto, una camiseta de punto, una camiseta Nike clásica y un par de joggers y pantalones cortos.
Giannis Antetokounmpo es un todoterreno en la cancha, igual que sus nuevas zapatillas. Las Giannis Freak 6, el último modelo exclusivo del famoso alero de los Milwaukee Bucks, está inspirado en la técnica tan completa que tiene este jugador. Estas zapatillas de baloncesto sirven para todas las posiciones y clases de pisada, por eso son perfectas para cualquier tipo de estilo si lo tuyo es la intensidad.
La velocidad, la estabilidad y el retorno de energía han sido elementos clave en el proceso de diseño de este nuevo modelo. La mediasuela está hecha con poliuretano termoplástico, un material muy duradero y flexible que se adapta a los pies. Además, las zapatillas cuentan con espuma Cushlon 2.0 y una unidad Air Zoom en el antepié para ofrecer más comodidad, absorción de impactos y reactividad. La estructura de sujeción interna dinámica de la parte superior proporciona estabilidad y permite un movimiento natural. La malla mantiene la frescura, mientras que la suela exterior de goma actualizada mejora la tracción.
La combinación de colores "Roses" en rosa, rojo y blanco rinde homenaje al ya fallecido padre de Giannis, mientras que la combinación de colores "Naija" en negro y lime green refleja el estilo enérgico de esta estrella del baloncesto, así como sus raíces nigerianas. La combinación en rosa no es ninguna sorpresa, ya que Giannis se puso unas zapatillas de este color para entrenar con los Bucks y celebrar el nacimiento de su hija. Para darle un toque aún más personalizado a los diseños, la parte inferior de las suela exterior lleva estampada la palabra "Freak" como guiño al apodo de Giannis.
Además de las Giannis Freak 6, Giannis Antetokounmpo y Nike van a lanzar un nuevo diseño de las Giannis Immortality 4, así como una nueva colección de ropa en la que se incluye una parte de arriba de tejido Dri-FIT con cremallera de un cuarto, una camiseta de punto, un par de joggers y pantalones cortos y una camiseta Nike clásica. Estos productos estarán disponibles en nike.com y tiendas seleccionadas el 16 de agosto, y se unirán a las zapatillas Giannis Immortality 3 y a las Freak 5.
Obviamente, medir 2,11 m y tener una envergadura de 2,21 m te ayudaría a mejorar tu técnica. Pero estas nuevas zapatillas tan elegantes y versátiles también te ayudan sin necesidad de convertirte en un "Greek Freak" o un dios griego.