Las Giannis Freak 6 son las nuevas zapatillas exclusivas de la estrella del baloncesto Giannis

La combinación de colores "Roses" en rosa, rojo y blanco rinde homenaje al ya fallecido padre de Giannis, mientras que la combinación de colores "Naija" en negro y lime green refleja el estilo enérgico de esta estrella del baloncesto, así como sus raíces nigerianas. La combinación en rosa no es ninguna sorpresa, ya que Giannis se puso unas zapatillas de este color para entrenar con los Bucks y celebrar el nacimiento de su hija. Para darle un toque aún más personalizado a los diseños, la parte inferior de las suela exterior lleva estampada la palabra "Freak" como guiño al apodo de Giannis.

Además de las Giannis Freak 6, Giannis Antetokounmpo y Nike van a lanzar un nuevo diseño de las Giannis Immortality 4, así como una nueva colección de ropa en la que se incluye una parte de arriba de tejido Dri-FIT con cremallera de un cuarto, una camiseta de punto, un par de joggers y pantalones cortos y una camiseta Nike clásica. Estos productos estarán disponibles en nike.com y tiendas seleccionadas el 16 de agosto, y se unirán a las zapatillas Giannis Immortality 3 y a las Freak 5.

Obviamente, medir 2,11 m y tener una envergadura de 2,21 m te ayudaría a mejorar tu técnica. Pero estas nuevas zapatillas tan elegantes y versátiles también te ayudan sin necesidad de convertirte en un "Greek Freak" o un dios griego.