La mejor equipación de ciclismo Nike para el frío
Guía de compra
Equípate para tu próxima carrera invernal con ropa aislante y transpirable y accesorios de ciclismo Nike.
Hacer ciclismo cuando hace frío requiere cierta preparación para garantizar la seguridad antes de montarte en la bici, sobre todo a la hora de elegir la ropa.
Al equiparte para una sesión de ciclismo cuando hace frío, es importante optar por capas de tejidos aislantes, transpirables y que estén diseñados para proteger el cuerpo contra las inclemencias del tiempo. En Nike encontrarás ropa de deporte diseñada para rendir durante las sesiones de ciclismo, haga el tiempo que haga. Podrás elegir desde leggings hasta chaquetas impermeables.
Encuentra la mejor equipación de ciclismo Nike para el frío en este resumen.
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La mejor equipación Nike para hacer ciclismo cuando hace frío
1. Leggings Nike Therma-FIT
Al quemar energía en la bici, lo más normal es que entres en calor. La tecnología Nike Therma-FIT te ayuda a conservarlo. Por eso, estos leggings son una gran opción para mantener la calidez en las sesiones más frías. Los leggings Nike Therma-FIT vienen en ajuste de talle alto y medio. Elige entre una amplia gama de diseños: los tenemos incluso con paneles laterales de maya para mayor transpirabilidad.
2. Partes de arriba para llevar como capa base
Una capa base que retiene el calor y con compresión puede ser tu mejor aliada en los días más fríos. Esto se debe a que las partes de arriba Nike de capa base se ajustan al cuerpo y capilarizan el sudor. Se pueden llevar cómodamente debajo de otras prendas o sin nada más. Las capas base Nike Dri-FIT vienen en varios diseños, como camiseta de manga larga, crop top y muchos más.
3. Cortavientos para el frío
Si haces ciclismo, te sonará lo de lidiar con el viento, incluso en días calurosos. Pero, cuando hace frío, las ráfagas fuertes de viento pueden ser dolorosas si no llevas la ropa adecuada. La solución: un cortavientos de calidad.
Las chaquetas Windrunner, por ejemplo, incluyen una protección ligera y repelente al agua pensada para mantener a raya el viento y la lluvia. Además, muchos cortavientos son fáciles de doblar y guardar.
4. Chaquetas para la lluvia
No dejes que un chaparrón te impida engancharte a los pedales y salir a entrenar. Muchas chaquetas para la lluvia Nike están fabricadas en un tejido resistente y repelente al agua. Además, incluyen detalles de diseño (como las capuchas de protección completa y los bolsillos con cremallera) que hacen que ni tú ni tus básicos os mojéis durante la sesión.
5. Sudaderas con y sin capucha
Si vas a hacer ciclismo en invierno cuando hay temperaturas suaves, elige una sudadera con o sin capucha que esté pensada para hacer deporte. Los diseños de media cremallera o con cremallera de 1/4 hacen que te resulte más fácil ponértela y quitártela cuando entres en calor. Además, algunas de sus características, como los paneles de malla y la tecnología Nike Dri-FIT, evitan la acumulación del sudor.
6. Guantes y manoplas
Al hacer ciclismo en los días fríos, tendrás los dedos expuestos a fuertes vientos. Asegúrate de cubrirte los dedos y de protegerlos con un par de guantes o manoplas Nike de alto rendimiento. Busca unos que estén confeccionados con un tejido con capilarización del sudor y textura adherente para que no se te escape el manillar.
7. Mangas y brazaletes
Las mangas y los brazaletes pueden añadir una capa más de protección y aislamiento. Las mangas y brazaletes Nike están confeccionados con una tecnología de compresión especial y fibras de nylon y spandex que garantizan un ajuste ceñido y firme.
Texto: Julia Sullivan