Cómo ser un buen entrenador para uno mismo según la experta en entrenamiento Margaret Moore

No hay duda de que cualquier persona, independientemente de si es atleta o no, puede necesitar coaching. Quizás nunca has oído hablar de esto, pero Margaret Moore, también conocida como "coach Meg", lleva más de 20 años ayudando a todo tipo de personas a descubrir sus puntos fuertes y a identificar las oportunidades de aumentar su potencial en el trabajo, en las relaciones y en la vida. Esta exdirectora de biotecnología fundó la escuela de coaching Wellcoaches en 2000 para ayudar a la comunidad de profesionales del bienestar a atender mejor a sus pacientes. Desde entonces, han pasado por su escuela líderes, profesionales sanitarios de primera línea y ahora nuestra comunidad. En este episodio, la coach de los coaches cuenta su experiencia al presentador Ryan Flaherty, director experto de rendimiento de Nike, y aborda la importancia real del coaching efectivo y cómo el hecho de fijarnos en lo que nos genera dudas o en la parte que menos nos gusta de nuestra persona puede revelar patrones que deberíamos cambiar. Además, explica por qué organizar la mente puede prepararnos para un éxito sostenible y cómo conseguirlo, su historia de fracaso y cómo podemos ser mejores coaches para nosotros y nosotras, para nuestros hijos e hijas, para el alumnado o incluso para nuestras amistades.