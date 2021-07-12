Cómo entrenar la fuerza para obtener resultados, según el entrenador Ben Bruno

La vida está llena de tonterías, pero en el fitness no debería ser así. Por eso, el Nike Trainer Ben Bruno tiene la misión de acabar con ideas erróneas, como el "Más es más" o el "No hay días de descanso", y ayudar a todo el mundo, incluidos Chelsea Handler y Justin Timberlake, a optimizar cada gota de sudor para conseguir resultados en la sala de fitness. En este episodio de Trained, este licenciado en Columbia que se considera un chico más del montón habla con Ryan Flaherty, director experto de rendimiento en Nike, sobre cómo una lesión de espalda lanzó su carrera de entrenador, sobre lo que ha aprendido trabajando con lo mejor de Hollywood y sobre por qué habrá gente que siempre querrá romper con los burpees (¡aunque no todo el mundo!). También nos habla de su sencillo método de repeticiones y de su fórmula "KISS", y nos da su opinión sobre la regla 80/20 para que todo el mundo pueda fortalecerse con sus consejos.