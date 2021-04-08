El psicólogo deportivo Graham Betchart te enseña a centrarte en el presente

A veces, en los deportes (y en la vida) tenemos la cabeza abstraída en el pasado o estamos preocupados por el futuro. El psicólogo deportivo, entrenador de rendimiento mental y autor, Graham Betchart, ha entrenado a alguno de los mejores jugadores de la NBA y, según él, es nuestra habilidad para estar en el momento presente lo que nos permite alcanzar la grandeza. En este episodio de Trained, Betchart y el director experto de rendimiento de Nike, Ryan Flaherty, hablan sobre cómo, al igual que entrenamos nuestros cuerpos para mejorar la fuerza, la velocidad y la agilidad, también podemos entrenar nuestra mente para estar siempre en el momento presente. El entrenador de la NBA comparte con nosotros algunas técnicas rápidas de meditación que podemos utilizar para centrarnos. Además, nos descubre la única estadística que realmente importa y nos explica que olvidarse de la victoria es esencial para ganar.