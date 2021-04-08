El jugador All-Star Jrue Holiday te enseña su estrategia mental defensiva

Centrarte en el presente es importante, pero a veces tienes que adelantarte a los acontecimientos. Ese es el equilibrio que ha ayudado a Jrue Holiday, All-Star de la NBA y escolta de los Milwaukee Bucks, a convertirse en uno de los mejores defensores del mundo. Estudia a sus rivales antes de enfrentarse a ellos para anticiparse a sus movimientos en la cancha y que no les quede más remedio que replantearse su táctica en ese mismo instante. En este episodio de Trained, el genio de la estrategia defensiva se sincera con Ryan Flaherty, director experto de rendimiento en Nike, sobre sus métodos para tener éxito (en la cancha y como padre) y nos cuenta cómo se motiva tras una derrota y desconecta de su pasión para retomarla con más ganas. También explica por qué cree que la familia y la fe nos ayudan a poner las cosas en perspectiva cuando tenemos el marcador en nuestra contra.