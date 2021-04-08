El jugador All-Star Jrue Holiday te enseña su estrategia mental defensiva

Podcast Trained: Ve un paso por delante con Jrue Holiday
Coaching
El jugador All-Star de la NBA compara su juego con el ajedrez y revela la estrategia mental con la que se ha labrado su reputación de ser el mejor.
"Trained" es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
Centrarte en el presente es importante, pero a veces tienes que adelantarte a los acontecimientos. Ese es el equilibrio que ha ayudado a Jrue Holiday, All-Star de la NBA y escolta de los Milwaukee Bucks, a convertirse en uno de los mejores defensores del mundo. Estudia a sus rivales antes de enfrentarse a ellos para anticiparse a sus movimientos en la cancha y que no les quede más remedio que replantearse su táctica en ese mismo instante. En este episodio de Trained, el genio de la estrategia defensiva se sincera con Ryan Flaherty, director experto de rendimiento en Nike, sobre sus métodos para tener éxito (en la cancha y como padre) y nos cuenta cómo se motiva tras una derrota y desconecta de su pasión para retomarla con más ganas. También explica por qué cree que la familia y la fe nos ayudan a poner las cosas en perspectiva cuando tenemos el marcador en nuestra contra.
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Ryan le echará un vistazo.