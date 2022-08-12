Informal pero con estilo
El estilo de Sabrina Ionescu
Famosa por su competitividad e intensidad en la cancha, Sabrina Ionescu es una jugadora disciplinada e imparable. Sin embargo, el look personal de esta estrella de la WNBA nos muestra una actitud más cómoda y relajada. Y es que Sabrina no tiene miedo de marcar estilo con un pantalón de chándal.
Para Sabrina la comodidad es la clave. Describe su estilo de diario como informal y cómodo, y le gusta vestir básicos como camisetas blancas que se puedan llevar en todo tipo de ocasiones. ¿Sus zapatillas favoritas? "Las Air Max. Las puedes llevar con casi todo", dice.
"Todavía llevo mis pantalones de chándal Nike de cuando jugaba en Oregón. ¡Tienen un valor sentimental!"
Sabrina Ionescu
Sabrina se siente más segura de sí misma cuando combina sus pantalones de chándal más cómodos con prendas más ajustadas y estructuradas para lucir una mezcla perfecta de comodidad y estilo.
Para elevar su look, Sabrina mezcla prendas con distintas texturas. Su opción favorita para marcar estilo al instante: una chaqueta bomber negra.
En cuanto a los colores, Sabrina se queda con los neutros y se decanta por tonos apagados y prendas básicas en blanco y negro. "No soy muy fan de los colores vivos. Prefiero los tonos pastel suaves. Sinceramente, mi favorito es el rosa claro".
Si le preguntamos qué prenda no le gusta, Sabrina lo tiene claro: "Los vaqueros. Son un poco incómodos, prefiero llevar pantalones de chándal. Se nota que soy deportista, ¿no?", bromea.
Echa un vistazo a la selección de prendas informales de Sabrina y consigue su estilo ahora.