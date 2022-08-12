El estilo de Sabrina Ionescu

En cuanto a los colores, Sabrina se queda con los neutros y se decanta por tonos apagados y prendas básicas en blanco y negro. "No soy muy fan de los colores vivos. Prefiero los tonos pastel suaves. Sinceramente, mi favorito es el rosa claro".

Si le preguntamos qué prenda no le gusta, Sabrina lo tiene claro: "Los vaqueros. Son un poco incómodos, prefiero llevar pantalones de chándal. Se nota que soy deportista, ¿no?", bromea.

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