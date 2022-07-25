4 consejos para entrenar con una banda de resistencia

Las bandas hacen que los músculos trabajen más tiempo

Para crear tensión (que simula el efecto del peso), solo tienes que estirar la banda. Cuanto más tires de ella, más tensión crearás. "A diferencia de los pesos libres, las bandas producen tensión durante toda la repetición y aumentan el tiempo que trabajan tus músculos", afirma Zeena Hernandez, fisioterapeuta y propietaria del centro Good Reps Physical Therapy de Nueva York.



Ella pone los curls de bíceps como ejemplo: si los haces con unas mancuernas, tus músculos trabajan mientras levantas el peso y, a continuación, cuando la gravedad te hace bajar, descansas y coges fuerzas para la siguiente repetición. Sin embargo, cuando haces curls con una banda de resistencia enganchada bajo los pies y con un extremo en cada mano, los músculos de la parte superior del brazo tienen que oponerse a la resistencia constantemente, ya que tienes a la gravedad en tu contra y, si no mantienes el control, la banda se va a soltar.



Exigen más a tu torso

Aunque pienses que te estás centrando en las piernas, por ejemplo, las bandas obligan al torso a esforzarse más. "La necesidad de controlar la banda durante todo el ejercicio requiere que actives todos los músculos estabilizadores del torso más que si entrenaras con mancuernas", afirma la Nike Master Trainer Flor Beckmann. En función del movimiento, puedes reclutar también a los músculos más pequeños e infrautilizados del tren superior y el inferior para que contribuyan a mantener el control.



Se pueden integrar en prácticamente cualquier rutina

Hernandez explica que las bandas también pueden ayudarte a ganar fuerza después de una lesión sin sobrecargar los músculos, y algunas (sobre todo las superelásticas y largas, al contrario de las "minibandas" más rígidas, cuya circunferencia no suele medir más de 30 cm) son ideales para aumentar la movilidad y el equilibrio, según Beckmann. También valen como herramienta auxiliar para ejercicios más exigentes, como dominadas o sentadillas de pistola, ya que sirven como agarre. Si haces una búsqueda rápida en Google de "_____ con banda de resistencia", verás cómo hacerlo. Eso sí, busca instrucciones de un entrenador o un fisioterapeuta acreditados.



Por supuesto, por mucho que te gusten las bandas de resistencia, debes usarlas correctamente para poder disfrutar de sus ventajas. Empieza con estos consejos: