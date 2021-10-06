Mr. YouTube comparte sus movimientos de baile llenos de energía

Mr. YouTube nos enseña sus pasos para sentirse bien
Atletas*
El rey del Lite Feet proyecta pura energía positiva
Mr. YouTube nos enseña sus movimientos de Lite Feet en Los Ángeles (California, EE. UU.).
"Que todo el mundo pare un segundo", dice, y todo el mundo en el estudio se queda en silencio, expectante. "Vamos al lío. Soy Mr. YouTube, el mismísimo que viene directo del Bronx de Nueva York."
Nadie puede presentar a Mr. YouTube como el propio Mr. YouTube, a quien también llaman Switzon Haney y Switz a secas (pronunciado como "Suis"). Es autodidacta y se ha autoproclamado "el rey del Lite Feet", un estilo de danza pionero de Harlem y el Bronx a principios de la década de los 2000. También asegura ser el primer bailarín en hacerse viral en YouTube. De ahí su apodo.
"Intento infundir confianza en los demás. Es lo que transmito".
Está claro que a Mr. YouTube no le falta energía ni seguridad en sí mismo. Y tiene mucho por dar. "Es lo que emano. Intento transmitir confianza a los demás", dice mientras da una clase de Lite Feet en una visita a un estudio de Los Ángeles. "La confianza es clave".
Esta confianza en sí mismo es seguridad, no arrogancia. Su carisma motiva a quien se le acerca a levantarse y moverse. "A veces ves alguna pieza y puede ser muy guay, pero también puede ser desalentadora", afirma. "Puede que pienses que es muy difícil. Yo intento hacer que mi estilo sea universal y acogedor. Me gusta ver a la gente intentarlo."
Pero ¿cuál es exactamente su estilo? El Lite Feet le puede sonar a cualquiera que se haya subido al metro de Nueva York y haya escuchado el grito familiar de "¡Que empiece ya!" cuando se cierran las puertas.
Requiere mucho juego de pies, movimientos y trucos con las zapatillas, como quitarte una en medio de la córeo, por ejemplo, y luego volvértela a poner. Los trucos no siempre salen, incluso a Mr. YouTube. Pero no importa. No hay que hacerlo todo a la perfección, sino disfrutar de la libertad de expresión de uno mismo sin tenerle miedo a fallar. Por eso las personas Lite Feet se animan muchísimo verbalmente cuando bailan.
"Transmite energía positiva a los demás y te vendrá de vuelta".
La inagotable actitud positiva de Mr. YouTube ha sido difícil de conseguir: "Yo vengo de las calles. De un barrio difícil", nos cuenta muy serio. "En un sitio así te ves rodeado de muchas cosas negativas".
Durante los momentos más difíciles ha buscado refugio en la danza y en ayudar a los demás. "Siempre he usado este arte como una vía de escape. Cada vez que atravieso alguna dificultad, el baile ha sido mi mejor herramienta. Me ha venido increíble para cuidar de mi bienestar y mi salud mental y física. Es algo terapéutico. Cuida la mente, el cuerpo y el alma. Transmite energía positiva a los demás y te vendrá de vuelta".
Ha llegado la hora de la siguiente clase de danza y de levantar los ánimos. De repente, se le ilumina la cara otra vez. "Os voy a contar una historia increíble". Y lo es. Pero nadie puede repetirla, por desgracia.
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Vídeo: Aimee Hoffman
Fotografía: Thalia Gochez
Texto: Dan Rookwood
Fecha: julio de 2021