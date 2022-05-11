Cómo lavar una camiseta deportiva adecuadamente

Cómo lavar una camiseta deportiva que huele mal
Cuidado del producto
Usa estos consejos para lavar bien una camiseta deportiva después de un partido intenso.
Suministros
- Vinagre blanco
- Detergente para ropa
- Bicarbonato sódico
Herramientas
- Cepillo de dientes limpio que no usas
Si alguna vez te has puesto una camiseta deportiva pensando que estaba limpia y te has dado cuenta de que sigue oliendo mal por la última vez que la usaste, quizás se deba a que las bacterias causantes del mal olor no han desaparecido completamente. Si quieres evitar ese olor desagradable, sigue estos pasos para saber cómo lavar una camiseta adecuadamente.
Primero, comprueba las instrucciones de cuidado
Las camisetas suelen estar hechas de tejidos sintéticos o de poliéster que se pueden lavar, pero algunas llevan letras o números bordados que requieren más cuidado. En general, al lavar una camiseta o cualquier otra prenda de deporte, es recomendable hacerlo con agua fría y evitar la secadora. Aun así, comprueba la etiqueta que hay en el interior para asegurarte de que sigues los pasos adecuados a la hora de lavar y secar la prenda.
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Qué hacer con una camiseta antes de lavarla
- Dale la vuelta. Así, es más fácil quitar la grasa o el sudor que haya en el tejido. Lavar las camisetas del revés también impide que las letras o los números estampados se despeguen o se destiñan en la lavadora. Para una mayor protección, mete la camiseta del revés en una bolsa para la lavadora.
- Lava con agua fría y en un ciclo delicado. El lavado con agua fría ayuda a evitar que las letras o los números de las camisetas se destiñan, se encojan o se estropeen.
- Evita el suavizante, ya que puede hacer más complicado que el detergente penetre completamente en las fibras en las que se encuentran los malos olores y las bacterias.
Utiliza vinagre blanco para acabar con los olores persistentes
Un producto básico que hay que tener a mano en casa para deshacerse de los malos olores de la equipación es el vinagre blanco. Este tipo de vinagre, que seguramente ya tengas, puede utilizarse para limpiar lo que sea.
Si vas a usarlo para lavar una camiseta, echa una taza de vinagre en la lavadora o en el compartimento para la lejía si hay. A continuación, añade el detergente como siempre. El ácido del vinagre blanco elimina con eficacia los olores de los tejidos y, a su vez, no deja la ropa con olor a vinagre.
Si el truco del vinagre y el detergente no hace desaparecer esos olores persistentes, echa media taza de bicarbonato sódico sobre la camiseta tras haberla metido en la lavadora con el vinagre y el detergente. Luego, inicia el ciclo de lavado.
Cómo remojar las manchas y prelavarlas
Si hay manchas de hierba, tierra o de otro tipo en la camiseta, procura dejarlas en remojo antes de lavarlas. Crea una mezcla de vinagre blanco, agua y bicarbonato sódico. Mezcla 1 taza de agua con 1 de vinagre y añade 1 cucharada de bicarbonato sódico. Deja la parte manchada de la camiseta en remojo durante al menos 30 minutos.
También puedes utilizar productos específicos que venden en las tiendas para disolver las manchas y los olores. Elijas lo que elijas, siempre es mejor dejar la camiseta en remojo durante al menos 30 minutos antes de meterla en la lavadora.
Para las manchas más difíciles, como las de hierba, prueba a hacer una pasta con las mismas proporciones de bicarbonato sódico y vinagre, y aplícala directamente sobre la zona manchada frotando con un cepillo de dientes limpio. A continuación, deja que penetre en el tejido durante al menos una hora antes de meter la prenda en la lavadora.
Evita la secadora
Con el tiempo, el calor puede estropear una camiseta haciendo que las letras, los números u otros elementos se agrieten o se despeguen. Por eso, te recomendamos no usar la secadora. Es preferible dejar secar la prenda al aire extendida en una superficie plana.
No importa cuánto sudes
Asegúrate de lavar juntas las prendas similares y evita mezclar tu equipación de entrenamiento con toallas, tejido Fleece u otros materiales que puedan desprender mucha pelusa. Con el tiempo, lavar la ropa de deporte con otras prendas puede hacer que aparezcan bolitas. Tampoco te pases con el detergente. Echar más cantidad no hará que la prenda esté más limpia. Es más, pueden acumularse jabón en exceso y residuos que retengan los olores en la ropa tras lavarla.
Texto: Claire Tak