Cómo lavar una camiseta deportiva adecuadamente

Un producto básico que hay que tener a mano en casa para deshacerse de los malos olores de la equipación es el vinagre blanco. Este tipo de vinagre, que seguramente ya tengas, puede utilizarse para limpiar lo que sea.

Si vas a usarlo para lavar una camiseta, echa una taza de vinagre en la lavadora o en el compartimento para la lejía si hay. A continuación, añade el detergente como siempre. El ácido del vinagre blanco elimina con eficacia los olores de los tejidos y, a su vez, no deja la ropa con olor a vinagre.

Si el truco del vinagre y el detergente no hace desaparecer esos olores persistentes, echa media taza de bicarbonato sódico sobre la camiseta tras haberla metido en la lavadora con el vinagre y el detergente. Luego, inicia el ciclo de lavado.