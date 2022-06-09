Cómo doblar una sudadera con capucha correctamente

Las sudaderas, los jerséis y el resto de prendas con capucha son muy prácticas para mantener la calidez sin renunciar al estilo. Sin embargo, lo cierto es que ocupan mucho espacio en los cajones, sobre todo si no se doblan bien.

Aprender a doblar este tipo de sudaderas no solamente te ayudará a ganar espacio en tu armario o cajonera, sino que también evitará que salgan arrugas innecesarias en la ropa. Lo creas o no, guardar bien las sudaderas forma parte de la rutina de cuidados básicos de estas prendas, aunque la manera de lavarlas es más importante.

Por ejemplo, ¿sabías que una de las mejores maneras de mantener la textura suave y blandita de tu sudadera favorita es darle la vuelta antes de meterla en la lavadora? Seguir una serie de pasos básicos (como ese) no solamente alarga la vida de las prendas, sino que también contribuye a mantenerlas como el primer día.

A continuación te explicamos paso a paso cómo doblar una sudadera para ganar espacio y que puedas guardar tus otros básicos favoritos.

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