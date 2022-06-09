Cómo doblar una sudadera con capucha correctamente

La manera más fácil de doblar una sudadera con capucha
Cuidado del producto
Te ayudamos a que reduzcas la cantidad de arrugas en tus prendas y ahorres espacio en tu cajón.
Las sudaderas, los jerséis y el resto de prendas con capucha son muy prácticas para mantener la calidez sin renunciar al estilo. Sin embargo, lo cierto es que ocupan mucho espacio en los cajones, sobre todo si no se doblan bien.
Aprender a doblar este tipo de sudaderas no solamente te ayudará a ganar espacio en tu armario o cajonera, sino que también evitará que salgan arrugas innecesarias en la ropa. Lo creas o no, guardar bien las sudaderas forma parte de la rutina de cuidados básicos de estas prendas, aunque la manera de lavarlas es más importante.
Por ejemplo, ¿sabías que una de las mejores maneras de mantener la textura suave y blandita de tu sudadera favorita es darle la vuelta antes de meterla en la lavadora? Seguir una serie de pasos básicos (como ese) no solamente alarga la vida de las prendas, sino que también contribuye a mantenerlas como el primer día.
A continuación te explicamos paso a paso cómo doblar una sudadera para ganar espacio y que puedas guardar tus otros básicos favoritos.
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- Antes de empezar a doblar la sudadera, comprueba si tienes que quitar algunas arrugas con la plancha o aplicando vapor.
- Dobla la prenda en una superficie plana y resistente. Esto agilizará el proceso y lo hará más fácil y efectivo.
- Coloca la parte delantera de la sudadera encima de la superficie de forma que la parte trasera quede mirando hacia ti. A continuación, alisa el tejido.
- Dobla un brazo de la sudadera hacia dentro de la prenda. Haz lo mismo con el otro brazo. Ahora mismo, la sudadera debería tener una forma rectangular.
- Coge la mitad inferior de la sudadera y dóblala con cuidado encima de la mitad superior.
- Dobla un lado de la sudadera hacia dentro y haz lo mismo con el otro lado.
- Dobla la mitad inferior del cuerpo sobre la mitad superior y, a continuación, dobla la capucha.
- Abre la capucha y utilízala para cubrir el cuerpo de la sudadera doblado en forma de rectángulo hasta que toda la prenda quede dentro de la capucha. Finalmente, ajusta bien el cuerpo de la sudadera dentro de la capucha para que no pierda la forma al guardarla.
Consejo: al doblar la sudadera, intenta que cada pliegue sea lo más limpio posible. Además, conforme dobles la prenda, recuerda aplanar cada parte de la sudadera para evitar arrugas.