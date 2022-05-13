El curl de bíceps perfecto

Como su nombre indica, el bíceps, el músculo de dos cabezas que recorre frontalmente la parte superior del brazo, es la estrella de la función. Incluye tanto la cabeza larga como la corta del bíceps braquial, que ayudan a los hombros y los codos a levantar cargas. Son los músculos más llamativos del brazo. El curl también activa el braquial anterior (el "vientre" del bíceps o cabeza media) y el braquiorradial, que se extiende desde el antebrazo para flexionar el codo y rotar el antebrazo.



Aunque los curls estimulan directamente el bíceps, los músculos funcionan como un sistema (unos se oponen a otros), de manera que el movimiento ejerce un efecto dominó en la musculatura cercana. Más concretamente, cuando el bíceps se acorta durante la fase concéntrica del ejercicio (al levantar el peso), el tríceps debe alargarse para contrarrestar esa contracción. El deltoides anterior (el músculo externo y redondeado de los hombros) se activa para crear un punto de anclaje sólido y estable para el curl. Y si realizas el movimiento correctamente (sin balancear los brazos para aprovechar la inercia), también activarás el torso.