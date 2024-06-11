En el segundo episodio de la serie, nuestros presentadores profundizan en el valor de las acciones frente a las palabras con Thami Dish. Este activista queer habla sobre enseñar a las personas jóvenes y aprender de ellas, de cómo la juventud es la base de la oposición a lo establecido y de la creación de las oportunidades de cambio que tanto necesita el mundo.



Descubre ya el episodio para conocer sus experiencias y sus opiniones sobre el significado de redefinir el orgullo.



El pasado mes de octubre, con motivo del Mes del Orgullo en Johannesburgo (Sudáfrica), Nike organizó el evento de fin de semana Be True - In Motion.



Como parte de la experiencia, tuvieron lugar una amplia variedad de juegos sobre bienestar y actividades de fitness integral, pero también una entrega especial del podcast de entrevistas en colaboración con Cnr Juta & De Beer, programa que presentan Lwazi Madonsela y Ayabonga.