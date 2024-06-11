Revolucionar el arte implica ser fiel a tu esencia y conseguir el equilibrio entre tu bienestar y tus objetivos. Haneem Christian, joven artista de Sudáfrica, nos cuenta qué se necesita para desarrollarse y, sobre todo, cómo mantenerse fiel a tu esencia sin hacer caso a las expectativas del mundo.



En el primer episodio de la serie, los presentadores charlaron con Haneem Christian, joven artista de Sudáfrica, sobre qué se necesita para desarrollarse y, sobre todo, sobre cómo mantenerse fiel a tu esencia sin hacer caso a las expectativas del mundo.



Descubre ya el episodio para conocer sus experiencias y sus opiniones sobre el significado de redefinir el orgullo.



El pasado mes de octubre, con motivo del Mes del Orgullo en Johannesburgo (Sudáfrica), Nike organizó el evento de fin de semana Be True - In Motion.



Como parte de la experiencia, tuvieron lugar diversos juegos sobre bienestar y actividades de fitness integral, pero también una entrega especial del podcast de entrevistas en colaboración con Cnr Juta & De Beer, programa que presentan Lwazi Madonsela y Ayabonga.