En el tercer episodio de la serie, tenemos el privilegio de contar con leyendas internacionales del deporte como la exatleta olímpica Alyssa Conley y la estrella de tenis en silla de ruedas Kgothatso Montjane, ganadora de los torneos de EE. UU. y Francia. Hubo debates enriquecedores e inspiradores sobre cómo no tener reparos es una práctica diaria para ser fiel a nuestra esencia a través de pequeñas acciones. Además, se incidió en que la salud mental es tan importante como la física y en que no hay límites para alcanzar la grandeza.



El pasado mes de octubre, con motivo del Mes del Orgullo en Johannesburgo (Sudáfrica), Nike organizó el evento de fin de semana Be True - In Motion.



Como parte de la experiencia, hubo una gran variedad de juegos sobre bienestar y actividades de fitness integral, además de un episodio especial del podcast de entrevistas en colaboración con Cnr Juta & De Beer, presentado por Lwazi Madonsela y Ayabonga.