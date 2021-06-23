Cómo conseguir respuestas reales en internet según la autora Safiya Noble

La verdad está ahí fuera. Aunque quizás nos cueste encontrarla. Según Safiya Noble, profesora asociada de estudios de la información de la Universidad de California (Los Ángeles, EE. UU.) esperamos encontrar lo que buscamos en la red en solo 3 segundos. En este episodio de Trained, la autora de "Algorithms of Oppression" (algoritmos de la opresión, en español) habla con el director experto en rendimiento de Nike Ryan Flaherty sobre cómo las grandes empresas tecnológicas y los anunciantes de los medios manipulan los resultados de búsqueda para aumentar sus beneficios y reducir tu tiempo de atención. También nos cuenta cómo esto afecta a nuestra sociedad y además explica cómo algunos tipos de información no aparecen fácilmente en Internet y por qué es importante que seamos conscientes de los "ingredientes" de nuestra dieta digital. Siempre es tentador elegir lo virtual en vez de lo real, pero los consejos de Noble pueden ayudarnos a realizar cambios sencillos en nuestros hábitos diarios.