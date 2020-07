5 consejos para asimilar hábitos saludables

05. El cambio: perdónate los errores.



Por qué funciona: siempre que hagas un cambio de estilo de vida, te enfrentarás a adversidades y cometerás errores. ¡Nadie es perfecto! Ryan Flaherty, director sénior de rendimiento de Nike, sugiere usar el lema "¿Y qué? ¿Ahora qué?", el cual recomienda a los atletas profesionales a quienes entrena. Unos ejemplos: "¿Y qué si he comido un montón de patatas fritas en el almuerzo? ¿Ahora qué voy a cenar?" o "¿Y qué si me he saltado el entrenamiento por la mañana? ¿Ahora qué voy a hacer mañana por la mañana?".



"Esa cadena de preguntas es una forma de recuperar el ritmo para que una mala decisión alimentaria no se convierta en todo un día de comida basura. O que una semana sin entrenar se convierta en un mes", comenta Flaherty. "Nos permite dejar atrás un error en lugar de dejarnos arrastrar por él y nos demuestra que tenemos el control del futuro". Además, ayuda a deshacernos de la presión de la perfección, detiene la espiral de negatividad y favorece que recuperes el ritmo antes.



Recuerda que los hábitos a largo plazo se crean con constancia, no perfección. Prueba estas estrategias para asimilar nuevos hábitos saludables y utiliza el lema "¿Y qué? ¿Ahora qué?" cuando te topes con un obstáculo. ¡Tú puedes!