Cómo el hecho de cuestionarse las propias creencias nos puede hacer más inteligentes, según el psicólogo de las organizaciones Adam Grant

Podcast Trained: Abre la mente con Adam Grant
Coaching
Adam Grant aprendió a replantearse las cosas que daba por hecho al borde de un trampolín. Ahora, este psicólogo tiene a la ciencia de su lado para avalar lo poderoso que puede ser el proceso.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
La información crece más rápido que nunca, de acuerdo con el psicólogo Adam Grant. Y la única forma de estar al día es aprender a replantearte todo lo que das por hecho. En este episodio de Trained, el autor de superventas se une al presentador Ryan Flaherty, director de rendimiento sénior de Nike, para hablar sobre cómo abrir la mente. Empieza con un consejo que su entrenador de salto de trampolín le daba de pequeño. Un consejo que lo ha ayudado a abordar su miedo a las alturas y a comprender que la ética de trabajo importa más que el talento o la gracia natural. Este consejo acabaría llevando a Grant a ganar un título nacional. Después ahonda en la razón por la que nunca deberíamos cerrarnos a mostrar nuestro desacuerdo, en el peligro de obsesionarse con los cultos del bienestar y en el poder de tener lo que él llama "una red de desafío".
"Cuánto más rápido avanza el conocimiento, más rápido cambia el mundo que nos rodea y más rápido tenemos que cambiar con él".
Adam Grant
Psicólogo y autor de Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Flaherty le echará un vistazo.