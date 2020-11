Seks vaner i atletens tankegang

03. Find dit formål.

Måske er du ikke klar over det, men du har en praktisk talt ubegrænset mængde motivation, som du kan benytte dig af når som helst – i hvert fald hvis du kender dit "hvorfor", dvs. et hovedformål, der tænder en ild i dig, hver gang du starter en udfordring. For eliteatleter er "hvorfor" personligt og ofte følelsesladet. LeBron og Serena siger eksempelvis begge, at deres formål er at inspirere børn, som ligner dem og kommer fra de steder, de selv kom fra, til at opnå noget stort. Du kan gå i gang med at finde frem til dit formål når som helst ved at finde frem til, hvad der fuldender dig eller gør dig stolt. Hvis det stadig er svært, så find inspiration fra de store spillere fra NBA eller de store tennisspillere, som gør det, de gør, for den næste generation, og tag udgangspunkt i nogen, du godt kan lide. Hvis du fokuserer på andres behov, kan det holde dig motiveret og ansvarlig, og det kan endda inspirere dig til at arbejde lidt hårdere, end du ellers ville.



04. Hav ben i næsen.

"Ben i næsen" er kombinationen af passion og vedholdenhed, der hjælper nogen med at nå deres langsigtede mål. Det er denne styrke, trænere leder efter hos atleter. Den nemmeste måde at finde frem til den på er at se på din gennemførelse. Afslutter du de opgaver, du starter? Husker du, hvad opgaven gik ud på til at starte med? Hvis du ikke ved, hvordan du skal besvare de spørgsmål, så sæt et lille mål, som du kan nå på et par dage (spis et måltid uden kød tre dage om ugen i stedet for at spise helt vegansk, eksempelvis). Hvis du gennemfører målet, så prøv igen og igen, føj måske endnu en dag til, derefter én mere, indtil ugerne bliver til måneder og måske endda år. Du får ben i næsen, når du ofte opnår små mål, hvilket kan gøre det mere sandsynligt, at du når dine større mål.



05. Bliv besat af processen.

Eliteatleter er ofte næsten besatte af daglige rutiner for at holde deres opgaver parate og deres mål i sigte. Hvis du skal skabe en effektiv "proces" i hverdagen, skal du måske bare lave en konkret plan. Se på din rutine, og spørg dig selv: Er den konsistent (opgaver finder sted regelmæssigt, så de belønner dig)? Omfatter den gentagelse (opgaver, der er helt ens, så du kan lære automatisk fra dem)? Omfatter den en handlingsplan (kortsigtede opgaver, der fører mod langsigtede mål)? Fremhæver den fokus (du husker altid på dit "hvorfor")? Og endelig, bruger du den på en overbærende måde (straffer aldrig dig selv for fejltrin)? Det sidste kan være med til at sikre, at du holder dig til din proces i det lange løb.



06. Tag ejerskab.

Kort fortalt betyder "ejerskab" at tage fuldt ansvar for dit fremskridt uden undskyldninger eller bebrejdelse. Det er en af de vigtigste lektier, der forvandler store talenter til store atleter, fordi de har indset, at de har kontrol over deres præstation. Som med fremskridt er der en enkel analyse, der hjælper dig med at være sikker på, at du har styr på det her: Dyrker du ansvarlighed (tager kontrollen over en situation, når det er nødvendigt)? Gør du det med ansvar (en villighed til at acceptere alle konsekvenser, gode og dårlige)? Er du pålidelig (ejerskab, der holder dag ind og dag ud)? Og er du engageret (gør mere end blot, hvad der forventes)? Når du virkelig tager ejerskab, betyder det, at du er en ægte leder. Du er pålidelig og leverer mere, end der forventes af dig, hvilket er grunden til, at det ikke bare kommer dig til gode, når du behersker ejerskab, men også dine holdkammerater, familie eller venner, som ved, at de altid kan regne med dig, når det gælder