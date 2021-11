Hvorfor og hvordan man kan omfavne usikkerhed, ifølge psykologieksperter

Der er selvfølgelig tidspunkter, hvor det er en god idé at holde sig til det, man kender. Der er ikke nogen, der siger, at du skal vælge den mørke, skumle sidegade i stedet for din sædvanlige velbelyste rute, når du er på vej hjem sent om aftenen. "Men når vi har evnen til at udforske og alligevel bliver fastlåst i vores vaner og mønstre, selv i de gode, så sætter det en stopper for vores kreativitet og forhindrer os i at vokse som mennesker", forklarer Buckley.

At lære at have et afslappet forhold til uklare situationer kan derimod "føre os hen til mennesker og ting, som vi måske aldrig havde fundet, hvis vi havde fortsat på autopilot", siger Buckley. Og uvished kan gøre dig mere motiveret til at opnå et vellykket resultat, viser forskning fra University of Chicago. En forklaring kan være, at det er spændende at tage en chance. Og spænding er motiverende.

Og endnu mere positivt: Det begynder at føles lidt nemmere at acceptere det uvisse, hver gang du gør det. "Uvished eller udfordrende situationer hjælper med at rekalibrere vores naturlige alarmsystem og med at være åben over for flere muligheder i fremtiden", siger Michael Ambrose, ph.d. og autoriseret klinisk psykolog i New York. Kort sagt kan vi udvikle mod og troen på os selv hen ad vejen.

Selvom det uvisse kan virke helt vildt skræmmende, kan du virkelig klare det. Et studie med aber fra Yale University kom frem til, at uforudsigelige scenarier udløser en stigning i aktiviteten i det præfrontale cortex, som er det område i hjernen, der regulerer emotionelle reaktioner. Man mener, at denne mekanisme kan få vores menneskehjerner til at fokusere knivskarpt på den allervigtigste information i uvisse situationer, så vi kan træffe den bedste beslutning.