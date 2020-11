Sådan skaber du den perfekte proces

01. Forpligt dig til at være forpligtet.

Per definition skal du gentage de elementer, processen omfatter, for at det er en proces og ikke bare noget, du gør én gang (eller hver anden uge) – lad os sige, det handler om træninger og sunde måltider eller at bruge en time på at lære at læse noder og endnu en time på at slå akkorderne an. Hvis det går dig på at skulle være forpligtet gennem lang tid, eller du opdager, at du er umotiveret, så husk, at hver gang du har overstået en opgave, bliver den lidt lettere næste gang, hvilket skaber konsistens, siger dr. Cacioppo.



02. Styrk din strategi.

At have en proces er ikke det samme som at forsøge at gøre det hele (lad os være ærlige: Det er der ingen, der kan). Succesfulde mennesker zoomer ind på det, de vil opnå, og på præcis, hvad der skal til for at gøre det, siger dr. Cacioppo. Derfor opdeler mange topatleter deres træning i "perioder", der fokuserer på individuelle dele af præstationen, eksempelvis styrke, hastighed eller udholdenhed, så det ene ikke forstyrrer det andet (og fordi de tolererer det faktum, at der er grænser for deres energi og tid).



I stedet for at forsøge at multitaske for at nå mållinjen hurtigere, så planlæg, hvordan, hvornår og hvor, du gør noget. Dette kaldes implementering af intentioner. Forskning viser, at det kan hjælpe dig med at nå ét mål ad gangen, men er meget mindre nyttigt, når du har flere mål.



03. Giv dig selv en pause.

Når du har etableret en proces, der fungerer for dig, er det ifølge dr. Cacioppo i orden, hvis der er nogle elementer, du med tiden ikke længere lægger mærke. Det er faktisk en god ting, siger hun: Det betyder, at du har taget sundere vaner til dig og giver dit højtpræsterende sind en tiltrængt pause.



Du ved, hvad de siger ... hav tillid til processen.