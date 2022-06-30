Sådan skaber du den perfekte proces

Ærlig snak: Hårdt arbejde er ikke det eneste, der står imellem dig og dit mål.



Du er også nødt til at have en strategisk tankegang, siger Patricia Chen, ph.d. og adjunkt i afdelingen for psykologi ved National University of Singapore. Hun var for nylig med til at skrive tre studier om strategisk tankegang, som i bund og grund handler om at træde et skridt tilbage, når fremskridtet stopper eller bliver mindre, og stille sig selv det store spørgsmål: Findes der en bedre vej fremad?



Succesfulde mennesker stiller ofte det spørgsmål til deres proces – en betegnelse, der indfanger alle de bevidste ting, de gør dag efter dag, for at blive bedre og komme tættere på deres mål, siger Stephanie Cacioppo, ph.d. og neuroforsker og leder af Brain Dynamics Laboratory på University of Chicago Pritzker School of Medicine



Proces er omfattende og holistisk. Det handler eksempelvis ikke bare om din træning. Det handler også om, hvordan du forbereder dig og sover natten før, hvad du spiser, om du giver dig selv tid til at varme op, og hvor grundigt du registrerer detaljerne og restituerer bagefter, så du kommer en centimeter nærmere målet hver dag. Det handler også om at spørge dig selv ret ofte, om der måske er noget, du kan tilføje, ændre eller fjerne for at blive endnu bedre.



Ved at etablere en proces kan du finde den indre motivation til hele tiden at lære og udvikle dig, samt selvtilliden til at gøre det, siger dr. Cacioppo. Det kan også gøre, at arbejdet bliver holdbart og lystbetonet, fordi du har fuldstændigt styr på dit formål og fremskridt, mens det står på, siger hun. Sådan gør du.