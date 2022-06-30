Podcasten Trained: Find dit formål med Simon Sinek

I vores jagt på at mestre "hvordan" suser vi ofte lige forbi "hvorfor", siger den motiverende foredragsholder og forfatter Simon Sinek. Han tror på, at før vi kaster os over noget nyt – et træningsprogram, nyt job, nyt forhold – har vi brug for en krystalklar grund til at gøre det. Dette, siger han, er nøglen til at finde ind til vores potentiale i hver eneste af livets facetter. I denne episode taler han med værten Ryan Flaherty om at hjælpe os med at zoome ind på vores eget formål, håndtere vores stress og gentænke vores daglige træning som "en uendelig sportskamp".