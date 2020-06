11 tips til et hurtigere løb

Du behøver ikke være en træningsnarkoman eller løfte massive vægte, for at nyde godt af fordelene. Prøv at styrketræne mindst to gange om ugen, hvor du indarbejder opbyggelse af din core med fx planken og cykeløvelser (ifølge en undersøgelse publiceret i PLOS One forbedrede et core-træningsprogram på otte uger løbeeffektivitet hos bl.a. college-atleter), samt øvelser på et ben som fx lunges og split squats, der efterligner løbebevægelser. Se træningerne i Nike Training Club-appen for yderligere ideer.



07. Planlæg din søvn



Du har lige smadret en hård sprinttræning. Efter du har løbet vil din krop optage noget af dit arbejde og forbedre dit tempo ved at genopbygge nedbrudte muskelfibre for at tilpasse sig det øgede stress, du netop har udsat den for. Din søvn er helt afgørende for din restitution. Sæt en alarm 30 minutter før, du skal i seng. Så er du sikker på, at du får mindst syv timers søvn, hvilket er det minimum, der anbefales af eksperterne. "Planlægning af deres sengetid, er en af de bedste forandringer, for mange af mine atleter", siger Cheri Mah, MD, forsker ved UCSF Human Performance Center og Nike Performance Council Member. "De indbyggede det, lige som de gør med andre dele af deres træning".



08. Brændstof til hastighed



For at blive hurtigere behøver du ikke følge en diæt med højt fedt- og lavt kulhydratindhold, eller lavt fedt- og højt kulhydratindhold. Du behøver ikke være besat af dine makronæringsstoffer eller give afkald på sukker. Du skal bare afbalancere måltidet på din tallerken.



"Tænk på det som en eller to portioner på størrelse med din håndflade med protein, det kan være fugl og fisk eller bønner og tofu, hvis du spiser plantebaseret. En eller to portioner på størrelse med din næve med grøntsager, prøv at få et stort udvalg af farver. En eller to håndfulde kulhydrater som frugt og fuldkorn, og en eller to portioner på størrelse med din tommeltot med sunde fedtstoffer som avokado, nødder og olivenolie", fortæller Ryan Maciel, RD, Head Performance Nutrition Coach for Precision Nutrition.



Brug denne kombination som et udgangspunkt for måltider, så giver du din krop det, den skal bruge til at præstere (og restituere) bedst muligt, fortæller Maciel.



09. Træk vejret sådan her



Når du løber, skal du koncentrere dig om at tage dybe indåndinger, der udspiler din mave, når du ånder ind, og trække maven ind igen, når du ånder ud, fortæller Belisa Vranich, PsyD, der er klinisk psykolog og forfatter til Breathing for Warriors. Det hjælper med at åbne op for mere plads til ilt i dine lunger. "De tætteste, mest iltrige dele af dine lunger sidder ved underkanten af dine ribben", forklarer Vranich.



Denne metode med at trække vejret helt ned i maven hjælper dig til at trække vejret mere effektivt, så du kan få samme mængde ilt fra ét åndedrag, som du ellers skulle bruge flere åndedrag til, og det giver flere tempovalg. Når du ånder dybere ind og ud, så leverer du mere ilt til dine muskler, når de har mest brug for det, hvilket giver dig mulighed for at fastholde eller sætte farten op.