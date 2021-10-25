11 tips til et hurtigere løb

Det er ikke til at komme uden om: For at komme til at løbe hurtigere skal du løbe, tja, hurtigere.

Det betyder ikke, at du skal barbere et minut af din kilometertid fra den ene dag til den anden. En god træningsplan opbygger gradvist dit tempo via en række forskellige træningsøvelser. (Brug for hjælp? Tjek træningsprogrammerne i din Nike Run Club-app).

Uanset hvordan du vælger at organisere dine træninger, så skal du inkludere intervaltræning. Intervaller veksler mellem højt tempo og langsommere øjeblikke til restitution, hvilket forbedrer effektiviteten af din krops iltoptag (en nøglemarkør for aerob kondition) mere end træning med moderat intensitet, ifølge tidsskriftet Medicine & Science in Sports & Exercise. Og når du begynder at hæve tempoet ved korte sprint, vil din overordnede hastighed på længere distancer også begynde at blive bedre og bedre. Disse træninger kan ganske enkelt bestå af skiftevis et minuts løb i højt tempo (et tempo, hvor du ikke er i stand til at tale) og et minuts let joggen (et tempo, hvor du kan tale frit).

Du skal typisk kun lave rigtig sprinttræning hver anden uge med reps på 200, 300 eller 400 meter, hvor du giver alt, hvad du har, siger Jason Fitzgerald, som er USA Track & Field-certificeret cheftræner hos Strength Running og vært på The Strength Running Podcast. Den slags træning er en af de mere belastende dele af din træning, så du har brug for mere tid til restitution, forklarer han. I dine friuger, tilføjer han, kan du træne længere intervaller, fx reps på 800-meter eller 1-2 km i den lette ende af det der kan-ikke-tale-tempo, så du bliver ved med at forbedre både udholdenhed og hastighed.