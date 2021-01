Sådan motiverer du dig selv til at træne

Belønning

Tager du i træningscenteret, kan du købe den lækre hættetrøje eller dyre plante, du har forelsket dig i.



"Straf"

Springer du din online undervisning over, så skal du rengøre badeværelset i stedet for.



Udseende

Du ved, at dine øjne vil være mindre hævede i morgen, hvis du sørger for at få otte timers søvn i nat.



Gruppepres

Alle dine venner følger en live workout, og du er bange for at gå glip af den. Brug det til din fordel.



Skyld

Din partner har købt en guitar til dig i fødselsdagsgave, så du bør virkelig træne i at lære at spille på den.



Et idol

Lad dine ambitiøse venners løbekurve inspirere dig. Tænk på, hvordan de får det gjort, selv når de føler sig øv.



Stolthed

Nyd den selvkontrol, det tager at gå forbi gangen med chips i supermarkedet eller at nå alle dine aktivitetsmål på din fitness-tracker.



"Det rigtige"

Træn og spis godt, fordi du ved, at du bør. Begræns indtagelse af alkohol, da du ved, det ikke er sundt. Hold dig på toppen af dine ugentlige opgaver, fordi du ved, at det at udsætte dem kun gør dig mere stresset.



Selvidentitet

Måske er du totalt A-menneske og føler dig mest vellykket, når du følger en træningsplan til punkt og prikke. Eller måske er du en spirituel, indadvendt tænker, og det at læse så mange bøger, du kan, giver dig en bedre forbindelse til dig selv.



Glæde

Gå en tur, brug en time på at sætte en nærende middag sammen, sno dig på din yogamåtte, skriv den næste akt i din roman, simpelthen fordi du elsker det. At starte noget kan være en kamp, men når du først er i det, er du i dit flow. Bagefter føler du dig lettere og lysere.



Dit why

Dette burde være noget, der bringer dig glæde, men det har også et dybere, ofte langsigtet formål. Du vil gerne være en tålmodig og nærværende partner, så du mediterer. Eller du vil score dit drømmejob lige når du går ud af skolen, så du studerer i weekenden, hvis du har brug for det. ”Dit why er stærkt korreleret med lykke”, siger Lewis, fordi det at handle på det giver dig en følelse af opfyldelse. Og det er det, det at have mål handler om.