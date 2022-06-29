Sådan motiverer du dig selv til at træne

Løb aldrig tør for motivation
Coaching
Hvis du nogensinde mister momentum, kan disse taktikker fra performance-psykologi hjælpe dig med hurtigt at finde din vibe igen.
- Eksperter siger, at du ikke kan "miste" motivation, men din primære kilde til motivation kan være på lavt blus.
- Alternative kilder, der løfter dig, kan få dig til at blive på sporet, så du kan blive ved med at gøre fremskridt.
- Når du er motiveret til at bevæge dig, så gå ind på NTC, og find en stor samling af sjove træninger.
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Det er lørdag, og du sidder på sofaen og ser TV. Du ved, du bør træne – du får det godt bagefter, og dit fremskridt er imponerende – men nogle gange er det bare så svært at komme afsted. Hvordan kan det være?
"Folk siger, 'jeg har mistet min motivation', men det er ikke korrekt”, siger Lisa Lewis, EdD, psykolog i Boston med speciale i performance psychology. “Motivation er en iboende egenskab i os. Når du føler dig doven, kan det bare være, at det, der normalt driver dig, kører på lavt blus. Men du kan skifte gear ved at trykke på en anden, mere rig kilde, så du kan komme op i omdrejninger til enhver opgave på ingen tid.
Motivationskilder findes i et spektrum. I den ene ende har du den eksterne form, såsom penge (måske arbejder du hårdt for at få en bonus) eller pres fra en anden person (for eksempel en underviser, der vil have dig til at gøre det bedre). På den anden side er der de dybe interne, identitetsdrevne meddelelser, der understøtter dine mål, ofte kaldet dit "why". Dit why kan være et ønske om at være en engageret, optimistisk ven eller familiemedlem eller være en lyst til at hjælpe andre.
Eksperter er enige om, at dit why er din mest dybe, tidløse drivfaktor mod at nå dine mål, men virkeligheden er, at det nogle gange vil føles for langt væk eller for immaterielt, eller det vil bare ikke vække genklang hos dig, siger Lewis. På disse dage ønsker du at have flere plan-B til rådighed, så du og dit fremskridt ikke bremses.
De følgende motiver, siger Lewis, flyder fra eksternt og overfladisk til internt og dybt. Se, hvilket der vækker noget i dig i dag, brug dette motiv, og gem resten til fremtiden. Ideelt set trækker du fra bunden af brønden det meste af tiden og tager kun fra den øverste halvdel, når du er i rigtig knibe.
Belønning
Hvis du tager i fitnesscentret, kan du købe den fede hættetrøje eller dyre plante, du har kigget på.
"Straf"
Hvis du springer din online forelæsning over, skal du gøre badeværelset rent.
Skyld
Din partner gav dig en guitar i fødselsdagsgave, så du må hellere bruge en time på at lære at spille på den.
Et idol
Lad dine ambitiøse venners løbeture inspirere dine egne. Overvej, hvordan de får det gjort, selvom de ikke er motiverede.
Stolthed
Nyd den selvkontrol, det kræver ikke at snooze eller at nå alle dine mål i din fitness-tracker.
"Det rigtige"
Træn og spis godt, fordi det bør du. Begræns dit alkoholindtag, fordi du ved, at det ikke er sundt. Nå dine ugentlige opgaver, fordi du ved, at overspringshandlinger kun får dig til at føle dig mere stresset.
Selvidentitet
Måske er du en type A, der føler dig bedst tilpas, når du følger en træningsplan til punkt og prikke. Eller måske er du en spirituel, introspektiv tænker, der føler dig mere i kontakt med dig selv, når du læser så mange bøger som muligt (i stedet for at skimte nyheder hele tiden).
Glæde
Løb en tur, brug en time på at lave sund aftensmad, stræk dig på yogamåtten, eller skriv den næste scene i din roman, bare fordi du elsker det. Det kan være en kamp at starte med noget, men så snart du er i gang, er du i flow. Bagefter føler du dig lettere og bedre tilpas.
Dit why
Dette skal være noget, der giver dig en følelse af glæde, men som også har et dybere, langvarigt formål. Du vil gerne være en tålmodig og nærværende partner, så du mediterer. Eller du vil gerne have dit drømmejob lige efter din uddannelse, så du læser i weekenderne, hvis det er nødvendigt. "Dit 'hvorfor' hænger i høj grad sammen med glæde," siger Lewis, fordi, når du handler på det, giver det en følelse af mening. Og det er det, mål handler om.
Tekst: Janet Lee
Illustration: Gracia Lam
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