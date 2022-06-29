Sådan motiverer du dig selv til at træne

Det er lørdag, og du sidder på sofaen og ser TV. Du ved, du bør træne – du får det godt bagefter, og dit fremskridt er imponerende – men nogle gange er det bare så svært at komme afsted. Hvordan kan det være?



"Folk siger, 'jeg har mistet min motivation', men det er ikke korrekt”, siger Lisa Lewis, EdD, psykolog i Boston med speciale i performance psychology. “Motivation er en iboende egenskab i os. Når du føler dig doven, kan det bare være, at det, der normalt driver dig, kører på lavt blus. Men du kan skifte gear ved at trykke på en anden, mere rig kilde, så du kan komme op i omdrejninger til enhver opgave på ingen tid.

Motivationskilder findes i et spektrum. I den ene ende har du den eksterne form, såsom penge (måske arbejder du hårdt for at få en bonus) eller pres fra en anden person (for eksempel en underviser, der vil have dig til at gøre det bedre). På den anden side er der de dybe interne, identitetsdrevne meddelelser, der understøtter dine mål, ofte kaldet dit "why". Dit why kan være et ønske om at være en engageret, optimistisk ven eller familiemedlem eller være en lyst til at hjælpe andre.

Eksperter er enige om, at dit why er din mest dybe, tidløse drivfaktor mod at nå dine mål, men virkeligheden er, at det nogle gange vil føles for langt væk eller for immaterielt, eller det vil bare ikke vække genklang hos dig, siger Lewis. På disse dage ønsker du at have flere plan-B til rådighed, så du og dit fremskridt ikke bremses.

De følgende motiver, siger Lewis, flyder fra eksternt og overfladisk til internt og dybt. Se, hvilket der vækker noget i dig i dag, brug dette motiv, og gem resten til fremtiden. Ideelt set trækker du fra bunden af brønden det meste af tiden og tager kun fra den øverste halvdel, når du er i rigtig knibe.