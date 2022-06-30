Tre tips fra eksperter til nye vaner, der varer ved

Hvad er det: Brug din dybe indre motivation for at få dig selv til at udføre din ønskede adfærd.



Derfor fungerer det: Nogle dage brænder du bare ikke for det. Det er derfor, mange eksperter ikke anbefaler, at man bruger motivation som drivkraft til sine vaner, fortæller Lee. Men hvis du vil trække på motivation, så skal du satse på den slags, der kommer indefra (også kaldet intrinsisk motivation), fortæller Gardner.



Glæde er en vigtig del af intrinsisk motivation ifølge Gardner. Ved at vælge en adfærd, du kan lide, og fokusere på den del, du kan lide ved adfærden, vil det ikke føles så tungt at få det gjort.



Selvfølgelig vil der være vaner, du gerne vil forme, som du har svært ved at finde glæde i. Det er fx ikke alle, der kan lide at varme op før træning, men de elsker at få færre skader. Og vi har også alle sammen dage, hvor vi ikke kan lide at gøre det, som vi normalt godt kan lide. Her kan det hjælpe at trække på en anden del af intrinsisk motivation: identitet.



"Når du vil tillægge dig en bestemt adfærd, er det et vigtigt skridt at ændre din opfattelse af dig selv," fortæller Lee. Hvis du fx ser dig selv som yoga-elsker, er der mindre risiko for, at du bliver under dynen, selv når vejret eller humøret er gråt.



Sådan gør du: En oplagt strategi er at vælge en vane, du holder af. Vil du gerne spise mere grønt, men kan du ikke lide smagen af grønkål? Så vælg noget andet, som du godt kan lide.



Hvis du vil bruge identitet som et hemmeligt våben, så skab et mentalt billede af en ambitiøs version af dig selv, siger Lee. Vil du gerne være mindre stresset, så er din nye identitet en "cool, afslappet person i fuld balance". Når du står over for valg, så vælg at gøre ting, der passer til denne tilbagelænede version af dig selv: "Jeg er typen, der mediterer om natten", eller "jeg tager varme bade om søndagen".