Tre tips fra eksperter til nye vaner, der varer ved

Derfor mislykkes nye vaner ofte

Lad os være ærlige: Vi har alle tænkt, "jeg begynder i morgen". Det er typisk virkelig hårdt at være vedholdende omkring noget nyt og sundt. Hvorfor? "For at danne nye vaner skal man ændre sin adfærd," fortæller Gardner. Ændring kræver motivation og selvkontrol, hvilket ikke altid er nemt.

Vi har det også med at være alt for ambitiøse, hvilket også kan spænde ben for os, bemærker Lee. Det skyldes ifølge Gardner blandt andet, at vi forveksler de to typer af vaner: "at beslutte" og "at udføre".

Hvis du fx gerne vil føre dagbog i 15 minutter hver morgen, så skal du både gøre det til en vane at beslutte at føre dagbog og rent faktisk at gøre det. Selv hvis det lykkes med den første del, så skal du stadig gøre den nødvendige indsats for den anden del, fortæller Gardner. Hvis udførelsen kræver en større indsats, end du kan motivere dig selv til at levere, så vil du ikke gennemføre det, og så kan du godt vinke farvel til alle dine forsætter. For at skabe vaner, der holder, skal du gøre beslutningsdelen automatisk og gøre en bevidst, realistisk indsats for udførelsen.

Der er flere strategier, du kan bruge til at håndtere begge dele.