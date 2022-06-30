Tre tips fra eksperter til nye vaner, der varer ved

Hold fast i din nye gode vane
Coaching
Kæmper du med at forvandle "burde" til "gjort"? Disse tre teknikker kan give dig den selvtillid, du skal bruge, til at nå dine mål.
- Hvis man vil opbygge en vane, kræver det en kombination af regelmæssigt at beslutte at gøre noget og rent faktisk at gøre det.
- Vanestabling, gradvise ændringer og maksimal motivation kan hjælpe dig med at cementere sunde rutiner.
- Ved at følge et dagligt program i NTC bliver disse teknikker endnu nemmere og får dig på sporet til fremgang.
Her er, hvad du skal vide ...
At lave bensving før løb. At spise chokolade efter aftensmaden. At gå en tur til middag. At tjekke Instagram, før du går i seng ... og trykke på snooze, når du vågner.
Uanset om de er gode eller dårlige, så er vaner noget, du har gjort så ofte, at de nærmest er automatiske. Det fortæller ph.d Benjamin Gardner, der er seniorlektor ved King's College London. Han forsker i adfærdsændring og dannelsen af vaner. Selvfølgelig føles det ofte, som om det er nemmere at ryge ind i en dårlig vane end i en god vane. Det skyldes, at de udvikles som svar på en slags belønning (chokoladen eller de ekstra minutter i sengen), siger Gardner.
Vores instinkt er at gå efter den mindste udfordring, forklarer Sohee Lee, der er certificeret styrke- og adfærdsspecialist og ph.d.-studerende med fokus på adfærdsændring og dannelse af vaner. Så for at udvikle sunde vaner handler det i høj grad om at arrangere valget sådan, at det ikke føles svært at tage. Når det er gjort, kan du trygt og sikkert bevæge dig hen imod dine mål.
Sådan starter vaner
En vane kan beskrives som, at bestemte situationer fremprovokerer bestemte handlinger, fortæller Gardner. Handlingen kaldes adfærd, og som nævnt resulterer den i en form for belønning. Det er belønningen, som forstærker forbindelsen mellem trigger og adfærd, hvilket danner en vane. Hver gang du står op (trigger), så foamroll hurtigt dine muskler (adfærd), og føl dig mere afslappet bagefter (belønning), hvilket styrker din vane med at foamrolle, når du står op. Med tiden vil du formentlig bare tage foamrolleren uden overhovedet at tænke over det. Det er fremskridt i sig selv – og jo flere sunde vaner, du stabler oven på hinanden, jo mere fremgang vil du få.
(Eksperter kan ikke helt sætte fingeren på, hvor lang tid det tager at forme faste vaner. De 21 dage, som mange har hørt om, er en myte. Nogle vaner tager meget længere, og nogle dannes langt hurtigere, ifølge Gardner og andre eksperter i adfærdsændring. Så du skal ikke bruge alt for meget krudt på at tælle dage.)
Derfor mislykkes nye vaner ofte
Vi har alle tænkt: "Jeg begynder i morgen". Men det er hårdt at være vedholdende. Og hvad er årsagen til det? Ændring kræver motivation og selvkontrol, hvilket ikke altid er nemt, også selvom man har sagt til sig selv, at man er klar til, at der skal ske noget.
Vi har det også med at være over-ambitiøse, hvilket også kan spænde ben for os, tilføjer Lee. Det skyldes ifølge Gardner blandt andet, at vi forveksler de to typer af vaner: "at beslutte" og "at udføre".
Hvis du fx gerne vil føre dagbog i 15 minutter hver morgen, så skal du både gøre det til en vane at beslutte at føre dagbog og rent faktisk gøre det. Selv hvis det lykkes med den første del, så skal du stadig gøre den nødvendige indsats for den anden del, fortæller Gardner. Hvis udførelsen kræver en større indsats, end du kan motivere dig selv til at levere, så vil du ikke gennemføre det, og så kan du godt vinke farvel til alle dine forsætter. For at skabe vaner på selvsikker vis, skal du gøre beslutningsdelen automatisk og udførelsesdelen realistisk.
Der er flere strategier, du kan bruge til at håndtere begge dele.
1. Vanestabling
Hvad er det: Når du hægter en ny vane på en adfærd, du allerede gør regelmæssigt (et anker)
Derfor virker det: Du kan bruge en etableret trigger til at gøre etableringen af en ny adfærdsrutine nemmere. Det gør du ved at forankre en målsætning (fx at bruge tandtråd), til noget, du allerede gør jævnligt (som at børste dine tænder), fortæller Lee. Det virker langt bedre end at prøve bare at udføre den nye adfærd, når du kommer i tanke om det (du tænker nok ikke ret ofte på tandtråd).
Sådan gør du: "Brug 20 minutter på at skrive alle de ting ned, du gør hver eneste dag. Det er næsten alting", forklarer Lee. Den øvelse bør vise, at du har masser af ankervaner, som du kan bruge.
Vælg et anker, der har noget at gøre med den adfærd, du ønsker at tillægge dig, siger Gardner. Hvis du gerne vil forbedre dit væskeindtag, så kan du tilføje indtagelse af et glas vand til din køkkenrengøringsrutine. Det fungerer godt, fordi køkkenvasken eller køleskabet er inden for rækkevidde.
Bemærk: Det er vigtigt at være superspecifik i forhold til, hvor din nye vane skal indføres. Det er langt bedre at indføre at drikke et glas vand efter "aftørring af køkkenbordet" eller "efter den sidste tallerken er sat i opvaskemaskinen" end fx i forbindelse med "rengøring af køkkenet". Hvis du tror, at du glemmer det, så skriv din plan ("rengøring af køkkenbord = H2O") på en seddel, og placér den der, hvor du udfører din ankeraktivitet, fortæller Gardner.
2. Gradvise ændringer
Hvad er det: Start med en lille version af din nye adfærd, og byg den gradvist op til noget større.
Derfor virker det: Det giver selvtillid at starte med den mindst mulige version af din kommende vane og gradvist arbejde dig op mod dine langsigtede mål, fortæller Gardner. Den proces giver dig positiv energi og momentum, så dit ønske om at tillægge dig vanen vokser.
Sådan gør du: "Gør din adfærd så lille og let, at du selv på de værste dage kan gøre det", foreslår Lee. (Hvis du har hørt om den berømte adfærdsekspert BJ Fogg, så har du formentlig også hørt om konceptet små vaner og store ændringer).
Lad os fx se på 15 minutters dagbogsføring hver morgen. Start med ganske enkelt at åbne din dagbog, når du har skænket dig selv din morgenkaffe. Med simpel gentagelse vil det begynde at føles helt naturligt at åbne din dagbog hver morgen. Og det giver glæde og momentum, fortæller Lee.
Når du har gjort det et stykke tid, så skal du åbne dagbogen og tage din pen i hånden. Næste skridt er at åbne dagbogen, samle pennen op og skrive i ét minut. Opbyg det gradvist herfra. Men gør kun så meget, som du konsekvent kan udføre, anbefaler Lee. På en dårlig dag kan du altid gå tilbage til dit minimum, hvor du blot åbner dagbogen, så du holder vanen med at beslutte at skrive dagbog ved lige.
Det samme gælder, hvis du prøver at få dig selv til at bevæge dig hver dag – læg ud med bare at lave nogle udstrækninger eller aktivitetsøvelser i nogle få minutter, enten noget, du selv finder på, eller ved at følge et program som Daily Move Challenge i Nike Training Club App. Når det begynder at føles som en normal og nødvendig del af din dag, kan du lægge mere til lidt efter lidt.
3. Se indad
Hvad er det: Brug din dybe indre motivation for at få dig selv til at udføre din ønskede adfærd.
Derfor fungerer det: Nogle dage brænder du bare ikke for det. Det er derfor, mange eksperter ikke anbefaler, at man bruger motivation som drivkraft til sine vaner, fortæller Lee. Men hvis du vil trække på motivation, så skal du satse på den slags, der kommer indefra (også kaldet intrinsisk motivation), fortæller Gardner.
Glæde er en vigtig del af intrinsisk motivation ifølge Gardner. Ved at vælge en adfærd, du kan lide, og fokusere på den del, du kan lide ved adfærden, vil det ikke føles så tungt at få det gjort.
Selvfølgelig vil der være vaner, du gerne vil forme, som du har svært ved at finde glæde i. Det er fx ikke alle, der kan lide at varme op før træning, men de elsker at få færre skader. Og vi har også alle sammen dage, hvor vi ikke kan lide at gøre det, som vi normalt godt kan lide. Her kan det hjælpe at trække på en anden del af intrinsisk motivation: identitet.
"Når du vil tillægge dig en bestemt adfærd, er det et vigtigt skridt at ændre din opfattelse af dig selv," fortæller Lee. Hvis du fx ser dig selv som yoga-elsker, er der mindre risiko for, at du bliver under dynen, selv når vejret eller humøret er gråt.
Sådan gør du: En oplagt strategi er at vælge en vane, du holder af. Vil du gerne spise mere grønt, men kan du ikke lide smagen af grønkål? Så vælg noget andet, som du godt kan lide.
Hvis du vil bruge identitet som et hemmeligt våben, så skab et mentalt billede af en ambitiøs version af dig selv, siger Lee. Vil du gerne være mindre stresset, så er din nye identitet en "cool, afslappet person i fuld balance". Når du står over for valg, så vælg at gøre ting, der passer til denne tilbagelænede version af dig selv: "Jeg er typen, der mediterer om natten", eller "jeg tager varme bade om søndagen".
Og hvis alt andet slår fejl ...
Så vær bevidst om, at skulle du misse en dag (eller tre) med din vane, så er det ikke altafgørende. I forskningen på området kaldes de øjeblikke, hvor du kan udføre din vane, for muligheder. "Vi ved, at man kan danne en vane, selvom man skulle misse et par muligheder", fortæller Gardner. Så husk på, at der er ingen grund til at give op, selvom du misser muligheden for at udføre den nye vane i ny og næ. Alene den viden kan være nok til at hjælpe dig i gang igen med at forme den gode vane.
Tekst: Julia Malacoff
Illustration: Paul Blow
TJEK DET UD
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