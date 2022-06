Hvad trænere mener, når de siger: "lyt til din krop"

Uanset hvilken del af livet, du ønsker at gøre fremskridt i, så kræver det balance og fleksibilitet: Du skal udfordre dig selv uden at overdrive det, og du skal kunne skifte retning, hvis der er noget, der bare ikke virker. Det er her, at det ultimative træningsråd, "lyt til din krop", kommer ind i billedet, når det drejer sig om fitness.



Ja, udtrykket kan synes uklart og meget lidt hjælpsomt. Ifølge yogainstruktør Alex Silver-Fagan handler det at "lytte til sin krop" om at tune ind på forbindelsen mellem krop og sind for at guide dine bevægelser på en måde, som giver dig det, du har brug for, både på det fysiske og følelsesmæssige plan.



Lyder det lidt langt ude? Der ligger faktisk noget videnskab bag. Din hjerne holder styr på de interne signaler fra din krop – som sensoriske oplysninger fra en hurtig puls, muskelstivhed, behovet for mad eller vand – og bruger dem til at gætte kroppens tilstand. Disse gæt kaldes interoception. "Forbedret interoception giver en person mulighed for at være mere i harmoni med sin krop, da man kan blive mere bevidst opmærksomme på disse signaler," siger Jonathan Gibson, ph.d., lektor i psykologi ved South Dakota School of Mines and Technology. Personer med bedre interoception har tendens til at opleve større mentalt, følelsesmæssigt og socialt velvære, sandsynligvis fordi denne bevidsthed gør dem mere rustede til jævnligt at give deres sind og krop det, de har brug for, siger Gibson. Af samme årsag har undersøgelser også knyttet denne evne til bedre atletisk præstation.



Du tænker måske, at det er lettere sagt end gjort at opnå denne opmærksomhed. Og det er sandt, at oddsene er imod dig. "Vi er ikke så intuitive, som vi plejede at være," siger Silver-Fagan. I disse dage er der så mange kilder, der fortæller dig, hvad du skal gøre, og hvordan du skal føle, at din indre stemme, den, der kommunikerer din sind-kropsforbindelse, kan have svært ved at blive hørt, siger hun.



Men at lytte til din krop – eller, som en forsker måske ville sige det, "at forbedre din interoception" – er en evne, du kan arbejde på at forbedre med disse tips.