Den der irriterende smerte i lænden betyder måske nok, at du skal tage den med ro – men ikke nødvendigvis i træningscentret. Psykoterapeut Nichole Sachs lærte på egen krop, at fysiske lidelser kan forårsages af uafklarede følelsesmæssige konflikter – og ved at få styr på sidstnævnte, vil du ikke blot komme til at leve med mindre smerte, du vil også blive gladere. Efter at en læge sagde til Sachs, at hun skulle have en større operation på grund af alvorlige problemer i rygsøjlen, og at hun stadig ikke ville komme til at bevæge sig, som hun gerne ville, begyndte hun at lave krop/sind-eksperimenter på sig selv for at finde en anden løsning, og – spoiler alert – det lykkedes hende. I denne episode åbner atleten op over for Nike senior director of performance Ryan Flaherty om sine oplevelser med smerte, hvordan hun helbredte sig selv, og hvordan hun nu hjælper andre med at gøre det samme. Hendes erfaringer med at skrue tempoet ned, føre dagbog og håndtere undertrykte følelser (herunder nogle gange at hade at være mor) kan hjælpe os alle til at forstå og lindre vores egne kroniske smerter.