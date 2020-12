Åndedrætsmetoder, der holder dig i kontrol

1. Du sov ikke nok i nat: 6-4-X vejrtrækning

"At være træt og omtumlet, når man vågner, er en indikation på en parasympatisk tilstand", siger Dike. Uanset om du blev oppe længe og bingede din yndlingsserie eller arbejdede til midnat, så kan det få pulsen op og forøge din opmærksomhed, hvis du trækker vejret ind længe og og puster ud hurtigt, ved at stimulere en sympatisk respons", siger han.



Lig på ryggen, træk vejret ind i seks sekunder, hold vejret i fire sekunder, pust derefter kraftigt ud gennem tilspidsede læber. Det bør være hurtigt og kraftfuldt, når du puster ud, så du slipper af med tilbageværende kuldioxid i lungerne. "Dette kan forberede mellemgulvet, så du får mere frisk luft ved næste vejrtrækning", siger Dike.



2. Du føler dig umotiveret til at arbejde ... eller træne: Glædens åndedræt

Navnet lyder måske fjollet, men "denne vejrtrækning i tre dele giver dig energi", siger Sanaa A. Jaman, ph.d., grundlægger af Tru3 Yoga i Kuwait. "De dybe vejrtrækninger kombineret med bevægelse vækker hele kroppen ved først at stimulere det sympatiske nervesystem og forøge iltniveauet i blodet", siger Jaman. Dette følges direkte af en parasympatisk respons, der fremmer klarhed, hvilket giver dit humør og din motivation et boost, siger hun.



Start med at stå med dine fødder en hoftebredde fra hinanden og med lettere bøjede knæ. Træk vejret ind en tredjedele af din lungekapacitet (forestil dig, at du suger luft ned i den nederste del af dine lunger), mens du svinger armene ud foran kroppen med håndfladerne op mod loftet. Træk derefter vejret ind to tredjedele af din lungekapacitet (den mellemste del af dine lunger), mens du strækker armene ud til siden i en T-form i niveau med skuldrene med håndfladerne op. Træk derefter vejret ind med din fulde lungekapacitet (fyld det øverste af dine lunger op, indtil du ikke kan få mere luft ind), og sving dine arme over hovedet med håndfladerne mod hinanden. Åbn til sidst munden, og pust ud med en tydelig "ha"-lyd, samtidig med at du bøjer i knæene og går ned i squat, mens du svinger armene ned og bagud, som om du dykker.



Gentag det hele syv til ni gange for at fuldføre responsen.



3. Du er ængstelig: Forlængede udåndinger

De fleste trækker vejret overfladisk og hurtigt, når de føler sig særlig dårligt tilpas. Denne brystvejrtrækning kan øge din puls, spænding og stress, hvilket gør det hele værre. Når du ændrer din vejrtrækning, så den kommer fra dit mellemgulv, og puster ud længere, end du trækker vejret ind, så aktiverer du den afslappende parasympatiske respons, siger Dike.



Indtag hvilken som helst position, træk vejret dybt ind, mens du ser din mave udvide sig i seks sekunder. Hold vejret i fire sekunder. Pust så ud i 12 sekunder, mens du mærker din mave sænke sig.



P.s. Det er okay, hvis du ikke kan puste ud i 12 sekunder. Gå efter at puste ud i syv sekunder, og gør udåndingen længere derefter. "Det tager tid at nå dertil", siger Dike, da "du er nødt til at træne dit mellemgulv som enhver anden muskel".



4. Du vil gerne køle af hurtigt efter træning: Sheetali-vejrtrækning

"Sheetali" betyder "afkøling" på sanskrit. Ved at slukke for kæmp-eller-flygt-responsen, som din træning udløste, og fremme hvil-og-fordøj-responsen i stedet, kan denne teknik hjælpe dig med at sænke blodtrykket, så din kropstemperatur kan falde, og dine muskler og nerver kan slappe af, siger Jaman.



Find en komfortabel siddeplads, kig ned i gulvet, eller luk øjnene, og placer dine hænder på knæene. Stik tungen ud. Løft tungens sider, så den danner et rør, og tag en dyb, langsom indånding gennem røret. Luk så munden, og pust ud gennem næsen. Gentag så mange runder, du synes, eller mindst et til fem minutter, for hurtigere restituering.



5. Du skal slappe af, før du går i seng: Åndedrætsbaseret body-scan

Hvis det er, som om dine tanker løber løbsk, når du går i seng, eller du har svært ved at falde i søvn, så viser forskning fra UCLA, at en body-scan kan hjælpe. Denne tager tingene et skridt videre og kombinerer din scanning efter spændte områder med dybe udåndinger, så du slipper spændingerne, hvilket også kan sænke din puls, så du kan hvile, og distrahere dine tanker i processen, siger Jasmine Marie, udøver af åndedrætsarbejde og grundlægger af Black Girls Breathing.



Start med at strække ud i din seng, og luk øjnene. Træk vejret langsomt og dybt, og gør dine udåndinger længere, så de er dobbelt så lange som dine indåndinger. Tjek dit hoved, og arbejd dig ned til dine tæer, eller omvendt, og anerkend, hvordan hver kropsdel føles. "Find ud af, hvor i kroppen du føler spænding, fokuser så dit åndedræt i dét området", siger Marie.



Hvis du stadig er vågen, når du har gennemført en fuld scanning, så fortsæt den dybe vejrtrækning, eller start forfra den modsatte vej.



Uanset hvad dagen bringer (og lad os være ærlige; i disse tider ved vi alle, at den vil bringe et eller andet), så er det mere end et mantra at minde dig selv om, at du "bare skal trække vejret". Det er en legitim plan for at komme i gang med at føle flere af de følelser, som du gerne vil føle, og færre af dem, du helst vil undgå.