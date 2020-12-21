Bør jeg tage en pause under træningen?

Per definition har intervaltræning et format med høj intensitet med indbygget restitution midtvejs, da den skifter mellem træning og hvile. Hvilepauserne er der for at din puls kan falde, hvilket resulterer i en op-og-ned-puls, der kan forbedre din cardiorespiratoriske form. Men ligesom med vægtløftning "giver disse hvileintervaller også tid til at komme af med biprodukter, der ellers kunne bygges op for hurtigt og forhindre dig i at opretholde dine kræfter", siger Buckingham.



Enver HIIT-træning varierer selvfølgelig. Fx kan HIIT på løbebanen se ud som tre sæt af fire 400-meter sprint med et minuts hvile mellem intervaller, mens en traditionel Tabata-kropsvægtsession er otte runder a 20 sekunder på, 10 sekunders pause. Uanset din træning bør dine hvileperioder være lange nok til, at du kan nå at få vejret og føre en samtale, men korte nok til, at dine muskler ikke afkøles, siger Rothstein, så du kan springe tilbage i din næste runde for fuld fart. For at optimere hviletiden kan du prøve at stå med dine hænder på dine knæ, idet forskning fra Western Washington University peger på, at denne stilling bedrer understøtter dit åndedræt, hvilket kan hjælpe dig med at komme tilbage hurtigere mellem træningsintervaller.



Uanset hvordan du bruger midvejs-restitionspauser, så husk, at målet er at føle dig genopladet, så du kan få mest muligt ud af dig selv i de rigtige øjeblikke. Hvis dit åndedræt får dig til at føle dig for afslappet til at komme i gang igen, så leg lidt med længden af din pause, indtil den føles helt rigtig. Jo mere tændt du kan være i ethvert aspekt af din træning, selv når du holder pause, jo flere belønninger vil du opnå, fysisk og mentalt.