Bør jeg tage en pause under træningen?

Cruise uden Crash

Under udholdenhedstræninger, som moderat løb eller cykling, kan midtvejsrestitution sætte gang i det, der kaldes cardiovaskulær drift, en fænomen, hvor din puls gradvist øges, selv når intensiteten i din træning ikke gør. “Dette synes typisk at ske under disse typer træninger, primært fordi man nemmere bliver dehydreret", siger Todd Buckingham, ph.d. og træningsfysiolog i Grand Rapids, Michigan. Uden korrekt vandindtag pumper dit hjerte måske mindre blod med hvert hjerteslag, forklarer han, hvilket betyder, at det er nødt til at pumpe hurtigere for at levere nok blod og oxygen til dine muskler. Det kan få din aktivitet til at føles meget hårdere, end den egentlig er. Det kan sænke din puls at tage korte “pauser” under en lang løbetur eller cykeltur (en varighed af omkring et til to minutter hvert ottende eller niende minut under en træning af mere end en times varighed er typisk tilstrækkeligt) og dermed dit opfattede anstrengelsesniveau, siger han. Resultatet: Du kan ende med at lægge flere kilometer bag dig eller opretholde et hurtigere tempo.



Hvis du løber, er den mest indlysende måde at indbygge midtvejsrestitution på at sænke farten til gang. Forskning publiceret i “Journal of Science and Medicine in Sport” fandt, at førstegangs-maratonløbere, som indbyggede perioder med et minuts gang under deres løb, rapporterede om mindre muskelsmerte og udmattelse bagefter og sluttede inden for den samme tid som dem, der løb non-stop.