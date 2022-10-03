Historier udvalgt af Rebel Girls
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda
Da Kameroon Jade som barn mødte op for at spille fodbold, kunne hun kun konkurrere mod drenge. Dette frustrerede hende, så hun besluttede sig for, at hun ville finde en måde at få piger til at føle sig mere selvsikre på banen, og senere blev hun træner i en organisation, der skaffede steder, hvor kvinder kan dyrke sport. Hun lærer nu piger at spille fodbold på deres egne vilkår.
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda. Fransk. Født: 8. august 2003. Illustration af Taylor McManus.
Når Kameroon Jade som barn mødte op for at spille fodbold, så hun altid det samme: drenge. Nogle gange var de søde, men der var altid en eller to, der ikke ville have hende til at spille med. Kameroon vidste, at hun kunne følge med dem. Hun vidste, at hun kunne sende bolden i nettet, hvis de bare ville spille bolden til hende. Hun følte sig frustreret. Det gjorde hende modløs, at hun var nødt til at bevise sit værd igen og igen.
Det mest triste af det hele var, at hun kendte masser af piger, der meget gerne ville spille mere fodbold, men de var utilpasse over det pres, de oplevede fra drengenes side. De var nervøse for, at nogen ville gøre nar af dem, hvis de lavede en fejl.
Hvordan kan piger forbedre deres færdigheder, hvis de ikke engang kan træne? Kameroon tænkte og tænkte.
"Rejs dig, hver gang du falder. Græd, hvis du har behov for det. Giv dig selv lov til at holde en pause, men slip det ikke. Tro på dine drømme."
Hun besluttede sig for at finde en måde at få piger til at føle sig mere selvsikre, når de spiller fodbold. Kameroon begyndte at uddanne sig til træner. Hun blev træner for et ungdomshold i en organisation, der skaffede steder, hvor kvinder kan dyrke sport. Hun glædede sig til at skabe et miljø, hvor alle, der havde lyst, måtte være med til at spille.
Da pigerne mødte op første gang, kunne Kameroon se, at de var glade for at se en bane, som kun var til dem. Men den virkelige glæde kom senere. En af pigerne trak benet tilbage for at sparke til bolden, men foden susede forbi uden at ramme den. Hun krympede sig, men der var ikke nogen, som grinede eller rullede med øjnene. Kameroon opmuntrede hende til at forsøge igen. Og alle de andre piger indså, at det var okay at lave fejl. De kunne lære at spille fodbold på deres egne vilkår.