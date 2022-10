Når Kameroon Jade som barn mødte op for at spille fodbold, så hun altid det samme: drenge. Nogle gange var de søde, men der var altid en eller to, der ikke ville have hende til at spille med. Kameroon vidste, at hun kunne følge med dem. Hun vidste, at hun kunne sende bolden i nettet, hvis de bare ville spille bolden til hende. Hun følte sig frustreret. Det gjorde hende modløs, at hun var nødt til at bevise sit værd igen og igen.

Det mest triste af det hele var, at hun kendte masser af piger, der meget gerne ville spille mere fodbold, men de var utilpasse over det pres, de oplevede fra drengenes side. De var nervøse for, at nogen ville gøre nar af dem, hvis de lavede en fejl.

Hvordan kan piger forbedre deres færdigheder, hvis de ikke engang kan træne? Kameroon tænkte og tænkte.