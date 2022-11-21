Sådan håndterer du udmattelse i løbet af første trimester ifølge eksperter

Tips, der hjælper dig med at håndtere træthed i første trimester.
Det her er Nike (M)
Er du mere end blot almindeligt træt? Bare fordi det er normalt, betyder det ikke, at du ikke kan gøre noget ved det. Vores eksperter er her for at hjælpe.
- Træthed i første trimester er ikke bare noget, du forestiller dig – det er resultatet af en helt masse graviditetshormoner kombineret med alt det andet, som din krop gør for at udvikle en baby.
- Små ændringer, såsom at spise små måltider i løbet af dagen og skrue op for din søvn, kan booste din energi og få graviditeten til at føles mere overkommelig.
- Hvis du magter det, så har bevægelse også vist sig at hjælpe. Se programmet Nike (M)ove Like a Mother på NTC, hvor du kan finde træninger, der passer til der, hvor du er.
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*Dette indhold er udviklet til at oplyse og inspirere, men er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle eller give medicinsk rådgivning. Spørg altid en sundhedsfaglig person til råds om, hvordan du holder dig sund og sikker før, under og efter graviditet.
Der findes en bestemt slags udmattelse, som kan overmande dig, når du er nygravid. "Trætheden i første trimester er uden sidestykke," siger Amanda Williams, MD, der er certificeret gynækolog i Oakland, Californien, og medlem af det rådgivende udvalg Nike (M)ove Like a Mother. "Det er når fostret og moderkagen vokser allerhurtigst, hvilket betyder, at din krop skal arbejde meget hårdt på det metaboliske plan." Det er også på dette tidspunkt at visse hormoner, såsom østrogen, progesteron og hCG (humant choriongonadotropin, graviditetshormonet, som frigives af moderkagen), stiger hurtigt, hvilket kan få dig til at føle dig skidt tilpas.
Tænk på det på denne måde: Din krop er i gang med at udvikle et menneske og bygge et hjem til det, hvor det skal bo de næste ni måneders tid, så det er ikke så sært, hvis du ikke føler, at du har energien til at rejse dig fra sofaen, og da slet ikke til at motionere (ingen skam i det). Selv professionelle atleter føler sig sat på bænken i dette stadie: Adia Barnes, som er Nike-atlet, cheftræner for kvindebasketballholdet University of Arizona Wildcats og mor til to, husker følelsen af "enorm træthed", da hun var i sit første trimester.
Men du behøver altså ikke at lade udmattelsen holde dig nede. Sådan her håndterer du den.
Vær forstående over for dig selv.
Anerkend, at "din krop er i gang med noget helt utroligt," siger dr. Williams. "Tit og ofte siger folk, og især dem, der dyrker sport, at de føler, de burde gøre mere eller opnå mere. Men husk på, at du allerede er i gang med at gøre noget helt fantastisk bare ved at sidde i sofaen og udvikle en moderkage." Med andre ord: Selvom du ikke løber fem kilometer hver dag, så har din krop det, som om du løber fem kilometer hver dag, med alt det arbejde, den laver. Det er ok at slappe af, hvis det er det, du har brug for.
Tag lure, hvis du kan.
Du ved sikkert godt, at det er sundt at hvile sig. "Men "det er lettere sagt end gjort," påpeger Meghan Rosenfeld, som er Nike Trainer og stifter af Trimester Fit Body i Doylestown, Pennsylvania. Hun foreslår at sætte tid af i kalenderen til daglige lure. "Bare luk øjnene i 15-20 minutter, og så vil du føle dig mere frisk, også selvom du ikke falder i en dyb søvn," siger Rosenfeld. Gør det, og slip den skyld, du måske føler over at tage tid til dig selv, for den er hverken nyttig eller nødvendig. Og så er det god øvelse til livet som nybagt mor (både det med lurene og ikke at føle skyld).
Spis og drik (vand) ofte.
Små næringsrige snacks i løbet af dagen kan hjælpe med at holde energiniveauet oppe, og kan som en bonus også mindske kvalme, siger dr. Williams. Hun anbefaler en håndfuld bær og/eller nødder, som er fulde af næring og nemme og hurtige at spise. Eller prøv med ost og kiks, hummus på fuldkornsbrød eller æblestykker dyppet i nøddesmør. Bare husk at lytte til din krop, når den siger, den er mæt, da overspisning kan føre til, at du føler dig endnu mere træt, siger Rosenfeld. Hun påpeger også, at dehydrering kan føre til træthed, så drik vand flere gange i løbet af dagen. Hvis du ikke bryder dig om vand lige nu, så prøv at tilsætte lidt citron eller mynte, eller skift til danskvand.
Hold fast i en søvnrutine.
De hormonelle forandringer i det første trimester kombineret med den ekstra stress ved at være nygravid kan gøre det svært at få kvalitetssøvn, selvom man er fuldstændig udmattet, siger Grace Pien, MD, som er Assistant Professor og leder for Sleep Medicine fellowship ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore, Maryland. Hvis man så tilmed har kvalme, så kan en god nats søvn komme til at virke som en fjern drøm. Dr. Pien foreslår, at du skruer ned for lyset, lytter til afslappende musik og undgår skærme inden sengetid, hvilket alt sammen vil sende et signal til din hjerne om, at det er sengetid.
Hvis du døjer med kvalme ved sengetid, foreslår dr. Williams, at du holder dig fra syreholdige fødevarer om aftenen, da de kan irritere maveslimhinden. Hun anbefaler også, at du har nogle ganske almindelige kiks klar på natbordet til at dæmpe kvalmen med, hvis den skulle dukke op i løbet af natten, eller hav noget syltet ingefær (den slags man får til sushi) stående i køleskabet.
Bevæg din krop.
Så længe din læge siger, at det er okay, så kan bare en smule motion give dig lidt energi og hjælpe med at regulere dit blodsukker, hvilket kan forebygge store fald i dit energiniveau, siger Rosenfeld. "Gå en kort tur, selv på de dage, hvor du mest har lyst til at ligge på langs. Det kan bare være ti minutter," siger hun. "Det ender måske endda med, at du går en længere tur, end du havde planlagt."
Men hvis du bare ikke kan finde motivationen til at motionere (og det er virkelig helt ok!), så prøv at bruge nogle minutter på at lave nogle vejrtrækninger med mellemgulvet, hvilket kan hjælpe med at styrke din core og bækkenbund og give dig et øjebliks mindfulness, hvor du kan finde balancen. Det, du skal gøre, er at udvide din brystkasse, samtidig med at du slapper af i bækkenbunden på indåndingen, hvorefter du aktiverer dine mavemuskler og bækkenbunden på udåndingen.
Ved du, hvad der måske kan give dig endnu mere energi end disse tips? At vide at dette trimester typisk er det værste med hensyn til træthed. Du vil sandsynligvis snart begynde at føle dig mere som dig selv igen.
Tekst: Rachel Rabkin Peachman
Fotos: Vivian Kim
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