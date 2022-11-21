Sådan håndterer du udmattelse i løbet af første trimester ifølge eksperter

Der findes en bestemt slags udmattelse, som kan overmande dig, når du er nygravid. "Trætheden i første trimester er uden sidestykke," siger Amanda Williams, MD, der er certificeret gynækolog i Oakland, Californien, og medlem af det rådgivende udvalg Nike (M)ove Like a Mother. "Det er når fostret og moderkagen vokser allerhurtigst, hvilket betyder, at din krop skal arbejde meget hårdt på det metaboliske plan." Det er også på dette tidspunkt at visse hormoner, såsom østrogen, progesteron og hCG (humant choriongonadotropin, graviditetshormonet, som frigives af moderkagen), stiger hurtigt, hvilket kan få dig til at føle dig skidt tilpas.

Tænk på det på denne måde: Din krop er i gang med at udvikle et menneske og bygge et hjem til det, hvor det skal bo de næste ni måneders tid, så det er ikke så sært, hvis du ikke føler, at du har energien til at rejse dig fra sofaen, og da slet ikke til at motionere (ingen skam i det). Selv professionelle atleter føler sig sat på bænken i dette stadie: Adia Barnes, som er Nike-atlet, cheftræner for kvindebasketballholdet University of Arizona Wildcats og mor til to, husker følelsen af "enorm træthed", da hun var i sit første trimester.

Men du behøver altså ikke at lade udmattelsen holde dig nede. Sådan her håndterer du den.