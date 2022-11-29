Kan du træne intenst under graviditeten?

Hvis du ELSKEDE at tage i træningscentret før din graviditet, så er der sikkert et spørgsmål, der rumsterer, nu du har en baby i maven: Skal jeg tage den mere med ro i mine træninger? Og det er med god grund, at du tænker dette: Mange prænatale træninger bliver stolt markedsført som "blide" og "moderate", hvilket måske ikke er din foretrukne hastighed.

Hvis du er udmattet eller på anden måde klar til at sætte tempoet lidt ned, så gør det. Eller du kan bruge den oplevelse anstrengelse (RPE, Rating of Percieved Exertion), der vurderer anstrengelse under fysisk aktivitet på en skala fra 0-10, hvor 0 er at ligge på sofaen og se Netflix og 10 er en af dine allerhårdeste træninger. Hold intensiteten på 7 eller 8 ud af 10, siger Amanda Williams, praktiserende læge og certificeret gynækolog fra Oakland, Californien og medlem af Nike (M)ove Like a Mothers rådgivende udvalg. (Lyder det anderledes end den traditionelle pulsmåling, du har hørt om? Dr. Williams siger, at det er, fordi det er en gammel måde at vurdere det).

Selvfølgelig vil et niveau på 7 eller 8 føles forskelligt for den enkelte, og 7 kan føles meget anderledes i 18. uge af graviditeten i forhold til uge 32. "Graviditet er som at bære en rygsæk, og hver eneste uge bliver der tilført en stor sten. I slutningen af din graviditet er det meget hårdere at holde samme træningsniveau, som du havde i uge 20, da du nu bærer en fyldt rygsæk," siger Catherine Cram, sportsfysiolog og ejer af Prenatal og Postpartum Fitness Consulting i Verona, Wisconsin. "Du er ikke i dårligere form. Du arbejder hårdere."

Så hvordan tilpasser du træningen? Det handler om at lytte til din krop. "Det er individuelt, så find et passende leje," siger dr. Williams. Til at starte med ...