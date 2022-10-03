På universitetet læste hun sportsmanagement, mens hun trænede til at blive professionel kickbokser.

Hun havde sine boksehandsker med overalt, så hun kunne træne når som helst, hun ikke havde undervisning. Når hun lavede spins, jabs og spark i ringen, følte hun sig rolig og stærk. Det her var det, hun skulle gøre for altid.

Men som 21-årig kom hun ud for en tragisk bilulykke. Da lægerne sagde, at hun aldrig ville komme til at konkurrere igen, spurgte hun sig selv: Hvad nu?

Houda indså hurtigt, at kickboksning stadig kunne være den centrale del af hendes liv – selv hvis hun ikke kunne konkurrere i ringen. I dag træner Houda piger i at opbygge styrke og selvsikkerhed igennem sport. Hendes drømme inden for kickboxing lever videre i de fremtidige mestre, hun træner hver dag.