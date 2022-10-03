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Houda Loukili
Houda levede for og var fantastisk til alle sportsgrene, men hendes virkelige passion var kickboxing. Houda, der var den første Dutch Youth Kickboxing Champion, der bar hijab, ønskede at gøre verden til et bedre sted og trænede til at blive professionel. Men efter en bilulykke ændrede hendes liv som 21-årig kunne hun ikke længere konkurrere i bokseringen. Houda er dog ikke typen, der opgiver en sport, hun elsker, og nu træner hun piger til at blive fremtidige mestre.
Houda Loukili. Hollandsk. Født: 18. september 1989. Illustration af Sarah Jones.
Houda levede og åndede for sport. Uanset om det var fodbold, svømning eller judo var hun fantastisk til enhver sportsgren, hun kastede sig ud i. En dag gav en kickboxing-instruktør en fremvisning på hendes skole. Sparkene og slagene var så hurtige, at de fik den 11-årige Houdas hoved til at snurre! Få dage efter besøgte hun kickboxing-centret i den hollandske forstad, hvor hun boede. Hun var den eneste pige, men det stoppede hende ikke fra at gå ind i ringen. Der gik ikke lang tid, før hun trænede hele tiden – selv når hun gjorde almindelige ting som at stå i kø hos bageren!
Som 14-årig besluttede Houda at begynde at bære hijab. Hun var taknemmelig for det religiøse og spirituelle fællesskab omkring hende, og hijabben forbandt hende med begge dele. Selvom nogle dømte hende for det, så gjorde hijabben, at hun følte sig stærkere. Og blot et år efter blev hun den første Dutch Youth Kickboxing Champion, der bar hijab, hvilket var en sejr både for Houda og for alle, der bærer hijab. "Jeg ville ændre verden," sagde Houda.
"Jeg ændrede mine planer og vendte modgang til styrke."
På universitetet læste hun sportsmanagement, mens hun trænede til at blive professionel kickbokser.
Hun havde sine boksehandsker med overalt, så hun kunne træne når som helst, hun ikke havde undervisning. Når hun lavede spins, jabs og spark i ringen, følte hun sig rolig og stærk. Det her var det, hun skulle gøre for altid.
Men som 21-årig kom hun ud for en tragisk bilulykke. Da lægerne sagde, at hun aldrig ville komme til at konkurrere igen, spurgte hun sig selv: Hvad nu?
Houda indså hurtigt, at kickboksning stadig kunne være den centrale del af hendes liv – selv hvis hun ikke kunne konkurrere i ringen. I dag træner Houda piger i at opbygge styrke og selvsikkerhed igennem sport. Hendes drømme inden for kickboxing lever videre i de fremtidige mestre, hun træner hver dag.