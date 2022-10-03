Historier udvalgt af Rebel Girls
JJ Roble
JJ og hendes otte brødre spillede altid fodbold som børn. Efter en karriere i spillet blev hun den første muslimske kvindelige dommer i Storbritannien, og hurtigt derefter begyndte hun at træne sine syv niecer. Ordet spredte sig, og flere unge piger i kvarteret dukkede op for at øve sig, og de var ivrige efter at lære. Hun drømmer om at se sit hold vokse til en hel liga af spillere fra hele landet, hvor de kan lære, og tro på, at alt er muligt.
JJ Roble. Britisk. Født: 1. januar 1994. Illustrationer af Adriana Bellet.
Engang var der en pige, der løb så meget, at hendes mor gav hende kælenavnet "hest". Da Jawahir var barn, spillede hun og hendes otte brødre altid fodbold. De spillede i haven, i forhaven og endda i huset!
Da hun blev større, besluttede JJ sig for at skabe en karriere inden for fodbold. Hun blev den første muslimske kvindelige dommer i Storbritannien. En dag bemærkede JJ, at hendes syv niecer var sprængfyldt med energi – de havde brug for at få afløb. Hun tænkte tilbage på dengang, hvor hun spillede fodbold med sine brødre og så en ny mulighed for at forblive involveret i fodbold: hun ville være pigernes træner.
Ved første træning startede JJ med det grundlæggende. Hun viste pigerne, hvilken del af deres fødder de skulle sparke med, og hun heppede på dem, mens de spurtede op og ned ad banen. JJ guidede de syv smilende piger gennem øvelser og opmuntrede sine niecer til at løbe en lille smule hurtigere og sparke en lille smule hårdere. Det føltes ligesom hendes barndom.
"Du er din egen bedste ven. Du er den bedste, og hvis du arbejder hårdt nok, kan du virkeliggøre dine drømme en dag".
Da JJ dukkede op til deres næste træning, blev hun mødt af flere børn end blot sine egne niecer. En hel gruppe af små piger ventede på hende, ivrige efter at lære af træner JJ. Hendes spillere nød deres tid sammen så meget, at JJs hold hurtigt endte med at omfatte de fleste af børnene i kvarteret.
JJ drømmer om at se sit hold vokse som både mennesker og spillere, men hendes mål stopper ikke der. Hun vil gerne, at hendes hold bliver til en hel liga med spillere fra hele landet. "Jeg vil gerne hjælpe flere piger med at komme ind i spillet. De behøver ikke at være fodboldspillere, men der er så meget andet at opnå. Intet er umuligt".