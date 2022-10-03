Engang var der en pige, der løb så meget, at hendes mor gav hende kælenavnet "hest". Da Jawahir var barn, spillede hun og hendes otte brødre altid fodbold. De spillede i haven, i forhaven og endda i huset!

Da hun blev større, besluttede JJ sig for at skabe en karriere inden for fodbold. Hun blev den første muslimske kvindelige dommer i Storbritannien. En dag bemærkede JJ, at hendes syv niecer var sprængfyldt med energi – de havde brug for at få afløb. Hun tænkte tilbage på dengang, hvor hun spillede fodbold med sine brødre og så en ny mulighed for at forblive involveret i fodbold: hun ville være pigernes træner.

Ved første træning startede JJ med det grundlæggende. Hun viste pigerne, hvilken del af deres fødder de skulle sparke med, og hun heppede på dem, mens de spurtede op og ned ad banen. JJ guidede de syv smilende piger gennem øvelser og opmuntrede sine niecer til at løbe en lille smule hurtigere og sparke en lille smule hårdere. Det føltes ligesom hendes barndom.