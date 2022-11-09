Sådan træner du efter en abort, ifølge eksperter

Dr. Williams bemærker, at det typisk er i orden at udføre aktiviteter med lav intensitet, såsom gåture, i dagene efter graviditetstab. Men når det drejer sig om træning med høj intensitet, så snak med din læge inden, så du er sikker på, at det er sikkert. Din læge vil typisk se på, hvor langt du var henne i graviditeten, hvordan tabet skete, og om du stadig bløder meget, siger dr. Williams. For eksempel om tabet skete i første trimester eller senere i andet eller tredje trimester? Var medicin eller indgreb påkrævet? Skulle du have et kejsersnit? Alle disse variabler vil påvirke din heling, og hvornår du kan bevæge dig igen.

Generelt kan personer, der oplever en abort i det første trimester ofte vende tilbage til deres træningsprogram inden for en uge eller to, hvis blødningen er stoppet eller der kun er pletblødning, siger dr. Williams. Men hvis man stadig bløder kraftigt, siger hun, at man skal holde sig fra krævende træning, da det kan højne risikoen for voldsomme blødninger.

Ved graviditetstab i tredje trimester bør man ofte vente omkring tre til fire uger, før man genoptager energiske og hårde træningsprogrammer, siger dr. Williams. Og hvis du har fået et kejsersnit, råder hun til at vente minimum otte til tolv uger, før du laver traditionelle maveøvelser, som planke. Dog kan vejrtrækningsøvelser for din core og bækkenbundsøvelser hjælpe dig (mere om det nedenunder).