Derfor bør du prøve graviditetsyoga, ifølge eksperter

Når du hører "træning under graviditet", tænker du så med det samme på "gravidyoga"? Det giver mening. For det første, så er yogatræningens lave intensitet alsidig og kan nemt tilpasses gravide kroppe. For det andet, så er der mange fitnesscentre, hvor gravidyoga er den eneste motionsform, der tilbydes gravide.

"Gravidyoga kan være en virkelig god form for moderat træning," forklarer Dena Zimbel, der er yogainstruktør og pensioneret jordemoder fra Portland, Oregon, samt medlem af Nike (M)ove Like a Mothers rådgivende udvalg. Yoga er fysisk aktivitet, hvilket altid er godt, siger hun. Men den faciliterer også en forbindelse mellem sindet og kroppen, hvilket betyder alt, når du skaber et andet liv indeni dig (no big deal). Under graviditeten er det ofte vanskeligt at være til stede i en krop i forandring, og yogaen hjælper dig med at få jordforbindelse og skabe kontakt med den, forklarer Zimbel.

Det kan føles intimiderende at komme i gang med yogatræning under graviditeten, især hvis du aldrig har dyrket yoga førhen (ja, endda selv hvis du har). Og hvis du aldrig har interesseret dig for "yoga vibes", eller er mere vant til at sparke dig selv bagi, end at sidde på den, så kan det føles meget tungt at skulle i gang med en blidere træningsform. Uanset hvad, så kan det virkelig gavne dig at bruge tid på måtten (hvis din læge er ok med det) – og der er måder, hvorpå du kan få det maksimale ud af det.