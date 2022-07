Fodboldfortællinger: Jackie Groenen

Jackie var ikke sikker på, at hun var parat til at beslutte, hvilken af sine to passioner hun skulle satse på resten af karrieren. Med fodbold vidste Jackie, at hun kunne komme til at spille i vigtige turneringer som EM og VM for kvinder. Med judo var hun godt på vej med OL.

Hun tænkte og tænkte og prøvede at forestille sig en fremtid inden for begge sportsgrene. Hun genkaldte sig rusen, når hun knaldede bolden forbi målvogteren, og glædesfølelsen af at gribe fat i modstanderen og smide vedkommende ned på måtten. Hun traf sin beslutning.