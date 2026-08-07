Fodboldfortællinger: Jackie Groenen

Der var engang en pige, der var splittet imellem to sportsgrene. Som blot 17-årig var Jackie i gang med at opbygge en karriere som fodboldspiller og judoka – titlen på en person, der udøver judo, som er en type kampsport fra Japan.

Jackie kom på sit første professionelle fodboldhold som teenager, og hun fortsatte med at konkurrere i nationale judoturneringer, når det var muligt. Men efter en turnering måtte Jackie fortælle sine fodboldtrænere, at hun havde brækket hoften under konkurrencen, og at hun ikke kunne spille. Hun vidste, at det var tid til at træffe et valg.

Hun overvejede sine muligheder. Fodbold var bare så spændende: Lysene! Hastigheden! Sammenholdet! Men hun følte sig også draget af judos omhyggelige disciplin. I judokampe var det bare Jackie og modstanderen, ingen distraktioner.

"Inderst inde tror jeg altid, jeg har vidst, at det skulle være fodbold."