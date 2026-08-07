Fodboldfortællinger: Fran Kirby

Første dag Fran skulle til fodboldtræning, nægtede hun at tage afsted. En træner havde set Fran spille i skolen og inviterede hende til en holdtræning. Men alle børnene på holdet var ældre end den syvårige Fran, og hun var meget nervøs.

Frans mor var tålmodig. Hun vidste, at Fran bare havde brug for lidt opmuntring. Hun overtalte Fran til at give det en chance, og efter den første træning blev hun fuldstændig bidt af det.

"Hver gang jeg scorer, fejrer jeg det på samme måde, som da jeg spillede i parken som barn."