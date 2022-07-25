Fodboldfortællinger: Alexia Putellas

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Alexia Putellas
Find ud af, hvordan den spanske playmaker Alexia Putellas gik fra at spille for sjov i sidegaderne til at blive hyldet som verdens bedste fodboldspiller.
Alexia Putellas. Midtbanespiller, spansk. Født: 4. februar, 1994
Alexia Putellas. Midtbanespiller, spansk. Født: 4. februar, 1994
For Alexia er fodbold en familietradition. Når familien ikke kunne komme på stadion, samledes de på en restaurant i deres kvarter i Barcelona for at se de store kampe på tv. Første gang lille
Alexia var med, stod hun på tæer for at kunne se skærmen. Da han så hendes kvaler, samlede hendes far hende op og placerede hende på poolbordet, så hun havde bedre udsyn. Alexia så med store øjne spillerne flyve hen over banen i jagten på bolden og modstandernes mål. Når Barcelona scorede, brød alle ud i jubel. Dengang kendte Alexia ikke alle strategierne, men hun vidste, at det var fyldt med tempo og sjov.
"Fodbold tilhører alle"
Alexia begyndte at spille fodbold altid og hvor som helst. Når hendes forældre gik ned på plaza'en i nærheden af deres hjem for at få kaffe, øvede hun sig på gaden og løb derefter tilbage til dem efter et glas vand, svedig og rød i ansigtet. Det var tydeligt for hendes forældre, at det var på tide at melde hende ind i en ordentlig klub.
Alexia var den yngste. Hun spillede med børn, der var fem år ældre end hende. Det frustrerede hende til tider, at hun ikke kunne sparke så hårdt som dem, men det forhindrede hende ikke i at træne så hårdt, som hun kunne.
Alexias dedikation betalte sig. Hun kom på Barças hold, præcis som hun havde forestillet sig som barn.
Ikke nok med det, men i 2021 blev Alexia den første spiller, der vandt UEFA Women’s Player of the Year Award, Ballon d’Or Féminin og Best FIFA Women’s Player samme år.
Når Alexia scorer et mål, løfter hun nogen gange to fingre til himlen som en hyldest til sin afdøde far, der gav hende det nødvendige skub, som satte hendes karriere i gang.
Kære atleter
Jeg ser en verden for mig, hvor alle i sport respekterer hinanden uden fordømmelse. En verden, hvor der ikke er nogen fornærmelser, og for at den verden kan blive virkelighed, skal den komme fra dig.
Det kræver, at du følger din lidenskab. Da jeg var barn, drømte piger ikke om at blive professionelle fodboldspillere, men jeg gjorde det stadig, fordi fodbold var det, jeg elskede.
Verden har brug for, at du gør det, du elsker allermest, og gør det i henhold til dine egne værdier. For i sport kan du vinde, eller du kan tabe, men de værdier og erfaringer, du lærer, vil forblive hos dig for evigt.
Og frem for alt, sørg for at nyde turen.
Un abrazo,
– Alexia Putellas