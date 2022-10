Fodboldfortællinger: Alexia Putellas

Kære atleter

Jeg ser en verden for mig, hvor alle i sport respekterer hinanden uden fordømmelse. En verden, hvor der ikke er nogen fornærmelser, og for at den verden kan blive virkelighed, skal den komme fra dig.



Det kræver, at du følger din lidenskab. Da jeg var barn, drømte piger ikke om at blive professionelle fodboldspillere, men jeg gjorde det stadig, fordi fodbold var det, jeg elskede.



Verden har brug for, at du gør det, du elsker allermest, og gør det i henhold til dine egne værdier. For i sport kan du vinde, eller du kan tabe, men de værdier og erfaringer, du lærer, vil forblive hos dig for evigt.



Og frem for alt, sørg for at nyde turen.



Un abrazo,

– Alexia Putellas