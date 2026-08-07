Der var engang en pige, der ikke kunne sidde stille. Lige siden Barbara var fem år gammel, har der været gang i hende. Hun spillede volleyball og gik til dans.

Men hun kunne allerbedst lide fodbold. Barbara og hendes bror spillede ofte på gårdspladsen, hvor de boede. De løb i cirkler rundt om hinanden, driblede med bolden og sparkede den op ad muren. Og når Barbara ikke spillede fodbold, så hun Cristiano Ronaldo spille i fjernsynet.

Hun studerede hans teknikker, især hans karakteristiske knuckleball-frispark – en form for skud, der sender bolden af sted i en uforudsigelig bane med høj hastighed.

"Jeg vil gerne være et godt eksempel for unge piger, for når jeg møder dem, ser jeg mig selv i deres øjne, som er fulde af drømme og ambitioner".