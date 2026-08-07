I partnerskab med Rebel Girls
Barbara Bonansea
Find ud af, hvordan Barbara Bonansea gjorde fantasi til virkelighed: fra at studere Cristiano Ronaldos signatur-frispark til at føre dem ud i livet i den italienske topdivision.
Barbara Bonansea. Angriber og midtbanespiller, italiener. Født: 13. juni, 1991.
Der var engang en pige, der ikke kunne sidde stille. Lige siden Barbara var fem år gammel, har der været gang i hende. Hun spillede volleyball og gik til dans.
Men hun kunne allerbedst lide fodbold. Barbara og hendes bror spillede ofte på gårdspladsen, hvor de boede. De løb i cirkler rundt om hinanden, driblede med bolden og sparkede den op ad muren. Og når Barbara ikke spillede fodbold, så hun Cristiano Ronaldo spille i fjernsynet.
Hun studerede hans teknikker, især hans karakteristiske knuckleball-frispark – en form for skud, der sender bolden af sted i en uforudsigelig bane med høj hastighed.
"Jeg vil gerne være et godt eksempel for unge piger, for når jeg møder dem, ser jeg mig selv i deres øjne, som er fulde af drømme og ambitioner".
Barbara fulgte med sin bror, når han skulle hen og spille i den lokale fodboldklub. I modsætning til sin bror spillede hun ikke på noget hold. Hun spillede bare for sjov. Hun sad ofte på sidelinjen og så på sin bror og hans holdkammerater, når de øvede på at lave afleveringer og score mål. Hun var glad for at sidde og kigge på dem, men i al hemmelighed ønskede hun, at hun kunne spille med.
Så en dag kom træneren hen til Barbara og spurgte: "Kunne du tænke dig at spille med os?"
De otte små ord fik Barbaras hjerte til at galopere afsted. Hun sprang op og spænede ud på banen.
Som tiden gik blev hun en hurtig midtbanespiller, som lavede assists og spektakulære langskudsmål. Med et hurtigt svirp med foden kunne hun finte sin modspiller og drible væk, før de nåede at opdage, at hun havde taget bolden! Og hun perfektionerede det knuckleball-frispark, som hun altid havde beundret.
Barbara startede rigtignok ud med at se på drengene spille, men nu spurter hun ned ad banen på Juventus' stadion, mens tusindvis af fans ser på hende.
Kære piger
Elsk det, I laver. Sæt pris på jeres relationer, som er det, der får jer til at udvikle jer. Følg jeres passion, og bliv ikke skræmt, hvis nogen prøver på at tale jer fra det. Vær stærke, og tro på jer selv. Sport er frihed.
Barbara Bonansea