Giulia var sønderknust, da hun skadede sit knæ under en vigtig kamp. Det ville komme til at vare næsten et år, inden hun kom til at spille med sit hold igen. Giulia lå i hospitalssengen og mærkede en bølge af tristhed skylle ind over sig. Et comeback virkede som noget meget fjernt.

I de første uger med fysioterapi var det eneste, hun kunne tænke på, at komme tilbage til spændingen på fodboldbanen. Men der var lys for enden af tunnellen.

"Jeg indså, at jeg kunne kæmpe imod, og i dag har jeg mere selvtillid."