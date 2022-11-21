Derfor bør du ikke fokusere på dit BMI, når du prøver at blive gravid

Fertilitet kan være lidt af et mysterie. Der findes så mange faktorer, der påvirker en persons evne til at undfange og vedligeholde en graviditet: Dine gener, din sygehistorie, formen på din livmoder, for ikke at glemme fertiliteten hos den person, som leverer sæden. Og s[ er der en særlig vanskelig – og kontroversiel – faktor? Body mass index (BMI).



Ruller du med øjnene? Det gør vi også. Det har aldrig været meningen, at BMI skulle bruges i en lægelig kontekst. Det er en matematisk formel (vægt ÷ højde² x 703), som blev opfundet af en statistiker ved navn Adolphe Quetelet fra det 19. århundrede, som et redskab til at måle den gennemsnitlige kropsstørrelse for (hvide, mandlige, vesteuropæiske) befolkningsgrupper. Den blev først indført som et ensartet mål til at vurdere kropsvægt engang imellem 1970'erne og 1990'erne, og kun fordi det blev vurderet til at være minimalt bedre end andre tilgængelige muligheder. Selv i dag anfører forskere – og Centers for Disease Control – at "det ikke diagnosticerer en persons mængde af kropsfedt eller sundhed."



Så hvad har denne tilsyneladende tilfældige formel at gøre med din livmoder? Mange fertilitetsklinikker nægter at behandle patienter, der ligger over en bestemt BMI, indtil/medmindre de taber sig "nok" i vægt – en kontroversiel politik, der kan frustrere både patienter og læger. Men selvom det er sandt, at BMI'er over eller under et "normalt" interval (igen kontroversielt) har en sammenhæng med nedsat fertilitet af mange forskellige grunde, så "kan folk være fertile ved mange forskellige vægtniveauer," (og også infertile ved "normale" vægtniveauer) siger Lora Shahine, MD, som er reproduktiv endokrinolog og gynækolog ved Pacific NW Fertility i Seattle og vært for podcasten Baby or Bust. "Hvis man sætter nogen i bås og siger: "Dit BMI er for højt eller for lavt, og det er derfor, du ikke bliver gravid," så ser man altså bare ikke på hele billedet.



Det er måske nok en del af det overordnede billede, men det kan gøre mere skade end gavn at fokusere udelukkende på vægt. Studier viser, at bevidst vægttab typisk er midlertidigt og kan give bagslag, hvilket ofte kan føre til yoyo-vægt og øger risikoen for slagtilfælde, hjertekarsygdomme og diabetes – med andre ord kan det gå ud over dit overordnede helbred. Og dit overordnede helbred er meget vigtigt i forhold til dit reproduktive helbred, siger dr. Shahine.



Så i stedet for at stresse over "et eller andet vilkårligt tal," som dr. Shahine kalder det, så er her nogle andre – ukontroversielle – ting, du kan gøre, når du forsøger at blive gravid.