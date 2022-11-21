Derfor bør du ikke fokusere på dit BMI, når du prøver at blive gravid

Det er på tide at droppe BMI i fertilitetsdiskussionen
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Det er helt vildt træls at skulle stresse over sin vægt, mens man prøver at blive gravid – og det er muligvis heller ikke nødvendigt. Læs her, hvad du i stedet skal fokusere på.
- Det, som du har hørt om BMI, er muligvis ikke helt korrekt – især når det kommer til fertilitet. Og det kan give bagslag at have for meget fokus på dette vilkårlige tal.
- Det hjælper ikke på din fertilitet at skrue ned for kalorieindtaget.
- Så længe du ikke overdriver det, er bevægelse godt for dit fysiske og mentale helbred, når du prøver at blive gravid. Hvis du trænger til at få en ny træningsrutine, kan du tjekke programmet Nike (M)ove Like a Mother på NTC-appen.
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*Dette indhold er udviklet til at oplyse og inspirere, men er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle eller give lægefaglig rådgivning. Spørg altid en sundhedsfaglig person til råds om, hvordan du holder dig sund og sikker før, under og efter graviditet.
Fertilitet kan være lidt af et mysterie. Der findes så mange faktorer, der påvirker en persons evne til at undfange og vedligeholde en graviditet: Dine gener, din sygehistorie, formen på din livmoder, for ikke at glemme fertiliteten hos den person, som leverer sæden. Og s[ er der en særlig vanskelig – og kontroversiel – faktor? Body mass index (BMI).
Ruller du med øjnene? Det gør vi også. Det har aldrig været meningen, at BMI skulle bruges i en lægelig kontekst. Det er en matematisk formel (vægt ÷ højde² x 703), som blev opfundet af en statistiker ved navn Adolphe Quetelet fra det 19. århundrede, som et redskab til at måle den gennemsnitlige kropsstørrelse for (hvide, mandlige, vesteuropæiske) befolkningsgrupper. Den blev først indført som et ensartet mål til at vurdere kropsvægt engang imellem 1970'erne og 1990'erne, og kun fordi det blev vurderet til at være minimalt bedre end andre tilgængelige muligheder. Selv i dag anfører forskere – og Centers for Disease Control – at "det ikke diagnosticerer en persons mængde af kropsfedt eller sundhed."
Så hvad har denne tilsyneladende tilfældige formel at gøre med din livmoder? Mange fertilitetsklinikker nægter at behandle patienter, der ligger over en bestemt BMI, indtil/medmindre de taber sig "nok" i vægt – en kontroversiel politik, der kan frustrere både patienter og læger. Men selvom det er sandt, at BMI'er over eller under et "normalt" interval (igen kontroversielt) har en sammenhæng med nedsat fertilitet af mange forskellige grunde, så "kan folk være fertile ved mange forskellige vægtniveauer," (og også infertile ved "normale" vægtniveauer) siger Lora Shahine, MD, som er reproduktiv endokrinolog og gynækolog ved Pacific NW Fertility i Seattle og vært for podcasten Baby or Bust. "Hvis man sætter nogen i bås og siger: "Dit BMI er for højt eller for lavt, og det er derfor, du ikke bliver gravid," så ser man altså bare ikke på hele billedet.
Det er måske nok en del af det overordnede billede, men det kan gøre mere skade end gavn at fokusere udelukkende på vægt. Studier viser, at bevidst vægttab typisk er midlertidigt og kan give bagslag, hvilket ofte kan føre til yoyo-vægt og øger risikoen for slagtilfælde, hjertekarsygdomme og diabetes – med andre ord kan det gå ud over dit overordnede helbred. Og dit overordnede helbred er meget vigtigt i forhold til dit reproduktive helbred, siger dr. Shahine.
Så i stedet for at stresse over "et eller andet vilkårligt tal," som dr. Shahine kalder det, så er her nogle andre – ukontroversielle – ting, du kan gøre, når du forsøger at blive gravid.
1. Spis. Måske mere end du tror, du skal.
Madbegrænsning er sådan en accepteret social norm, at mange mennesker, uanset om de kører "keto" eller "clean eating", slet ikke er klar over, at de gør det. Og det er ikke godt for fertiliteten, siger Willow Jarosh, RDN, som er kostvejleder i New York City. Jarosh opfordrer folk, der prøver at blive gravide, til at droppe en diætbaseret mentalitet for at sikre, at de får nok kalorier og næring – hvilket i sidste ende stort set bare handler om at spise almindelige, mættende måltider.
Et andet af Jaroshs fokuspunkter med hensyn til fertilitet er spisning med henblik på at stabilisere blodsukkeret. Dette er især vigtigt for folk med polycystisk ovariesyndrom (PCOS), som ifølge CDC er en af de mest udbredte årsager til infertilitet blandt kvinder. PCOS påvirker fertiliteten på komplekse måder, og der findes ingen nem og hurtig løsning, men det er ret simpelt at spise med henblik på et stabilt blodsukker: "Prøv at indarbejde proteiner, kulhydrater og fedt i alle måltider," siger Jarosh. Snacks er også en god måde at holde blodsukkeret stabilt og til at afrunde din kost med næringsstoffer og fødevaregrupper, som du måske ikke altid får med måltiderne.
Med hensyn til de specifikke fødevaregrupper, du vælger, siger Jarosh, at du ikke skal overtænke det. Dr. Shahine bakker Jarosh op og påpeger, at visse patienter, der kæmper med fertiliteten, kan komme til at fokusere for meget på ernæring og blive revet med af populære sundhedstrends. ""Alle vil gerne have at vide, at de bare skal droppe gluten, og så er de gravide måneden efter. Men der findes ikke løsninger, der passer til alle." (Hvis du har sygdomme eller allergier, der kræver specifikke ændringer i kosten, er det selvfølgelig bedst at tale med en certificeret kostvejleder om det.)
2. Prøv ikke at lade stressen stresse dig. Overkom den.
Ja, stress kan lave rod i din cyklus og gå ud over fertiliteten. Men hvis den gjorde undfangelse umulig ville der ikke være flere mennesker ... overhovedet. "Jeg taler meget med mine patienter om, at man ikke helt kan fjerne stress, men at man kan lære håndteringsmekanismer for at mindste dens virkninger," siger dr. Shahine. Stress er ikke dårligt i sig selv. Kæmp-eller-flygt-reaktionen kan redde dit liv. Men når din krop har travlt med at redde dit liv, så har den altså ikke tid til at koncentrere sig om de hormoner, der fremmer graviditet, siger dr. Shahine. Forestil dig, at du bliver jagtet af en bjørn. "Vil du helst have ægløsning, eller vil du hellere prøve at løbe fra bjørnen?" spørger dr. Shahine.
Hvis der rent faktisk er en bjørn, kan du ikke så godt ignorere den. Men hvis du står midt i et mentalt bjørneangreb, kan du snakke med venner, gå en tur, rulle din yogamåtte ud, se film, der får dig til at grine, lave lister, eller hvad der nu får dig til at føle dig roligere. Og igen, det er ikke dette, der udelukkende bestemmer, om det lykkes eller ej. Som dr. Shahine påpeger, bliver folk gravide under alle mulige forhold (hulemennesker forplantede sig, mens de var omringet af vilde rovdyr). Men der er ingen ulemper ved at blive bedre til at håndtere stress.
3. Brug din krop. Men udmat den ikke.
Motion blev engang frarådet for dem, som forsøgte at blive gravide. I dag ved vi, at bevægelse generelt er godt for alle, også for dem, som håber at blive gravide. Faktisk peger forskning på, at fysisk aktivitet kan forbedre fertiliteten og menstruationscyklussen uafhængigt af kropsstørrelse og ændring i vægt. Men motion defineres bredt, og uanset om du allerede har en træningsrutine eller gerne vil begynde på en, så bør du tale med din læge først.
Ligesom med mental stress er din krops evne til at restituere fra den fysiske af slagsen afgørende. "Når du sætter din krop i en stressende tilstand, hvad enten det er fysisk eller emotionelt, så vil den pumpe ting som endorfiner og kortisol ud og flytte fokus fra reproduktionen," siger dr. Shahine. Det er derfor, at læger typisk råder patienter til ikke at begynde på en ny intens træningsrutine, mens de forsøger at blive gravide. For dem, der allerede har en, foreslår dr. Shahine ofte at de modererer den en smule eller prøver mindre intense alternativer. Hun råder endda også sine allermest hardcore-trænende patienter til ikke at træne til udmattelsespunktet eller i kalorieunderskud, da dette kan forårsage hormonelle og ægløsningsmæssige problemer. Men bortset fra det, siger dr. Shahine, "er bevægelse godt."
Du finder måske aldrig ud af, hvad det var, der gjorde det svært at blive gravid. Men hvis du lærer at passe godt på dig selv (og glemmer den åndssvage slankekultur), vil du have et solidt fundament til at klare det, som livet bringer dig.
Tekst: Kelsey Miller
Fotos: Vivian Kim
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