Hvad og hvordan du bør spise, når du er gravid

Det vigtigste for enhver graviditetsdiæt er, at du får det, du skal bruge, fortæller Jarosh. Diætkultur (den giftige idé om, at der er en "rigtig" måde at spise på, og at vi alle skal se slanke ud) vil have os alle til at tro på, at vi skal spise så lidt som muligt, og kun når vi er virkelig sultne. Smid den standard ud, især mens du fordobler din blodvolumen, udvikler et helt nyt organ og skaber en komplet person, alt sammen samtidig med at du gennemgår den daglige kamp det er at være menneske, siger Jarosh. Bundlinjen er, at mad er energi, og det skal hjælpe dig til at føle dig godt tilpas, så tank op ofte.



Måske skal du snacke og indtage mindre måltider, hvis du ikke kan håndtere store måltider i denne periode, uanset om det er pga. kvalme eller at din voksende baby begrænser pladsen i din mave, siger Jarosh. At have yoghurt, ost eller blandede nødder inden for rækkevidde kan holde dig veltilpas og hjælpe dig med at få de vigtige næringsstoffer som kalcium og protein. Eller stjæl et trick fra Amanda Williams, MD, som er certificeret gynækolog i Oakland i Californien: Skær en sandwich i trekanter, og prøv at spise en trekant med frugt hver anden time.



I løbet af dagen skal du have grøntsager som broccoli og blomkål for at få fiber og folat (tilsæt hummus for at gøre det til en snack). Fed koldtvandsfisk er også fyldt med power til gravide (tak, omega-3), så sæt gaflen i en tunsalat (let tun er bedst for at undgå høje kviksølvniveauer, ifølge U.S. Food and Drug Administration) eller noget med laks, når du er klar til en større portion.



Hvis du har svært ved at lytte til tegnene fra din krop om sult, eller du har så travlt, at du ignorerer dem, så kan du altid lægge en plan, så du er sikker på, at du jævnligt får den næring, du skal bruge.